Feriado en Tucumán: cómo funcionarán los servicios municipales este 9 y 10 de julio

Con motivo del feriado nacional por el Día de la Independencia este jueves 9 de julio, sumado a la jornada no laborable con fines turísticos dispuesta para el viernes 10 de julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán diagramó un esquema especial para garantizar el funcionamiento de las prestaciones esenciales en la capital. El operativo contempla modificaciones operativas tanto en el transporte público como en la recolección de residuos, con el objetivo de mantener la cobertura básica durante este fin de semana extralargo.