Feriado en Tucumán: cómo funcionarán los servicios municipales este 9 y 10 de julio

Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán diagramó un esquema especial de servicios para el 9 y 10 de julio por el feriado del Día de la Independencia y el puente turístico.
- Los colectivos circularán con frecuencia de domingo, no habrá recolección de basura el jueves y las oficinas administrativas estarán cerradas, manteniendo guardias de salud.
- El operativo busca garantizar las prestaciones esenciales durante el fin de semana largo, promoviendo el uso de canales digitales para reclamos y consultas de los vecinos.
Con motivo del feriado nacional por el Día de la Independencia este jueves 9 de julio, sumado a la jornada no laborable con fines turísticos dispuesta para el viernes 10 de julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán diagramó un esquema especial para garantizar el funcionamiento de las prestaciones esenciales en la capital. El operativo contempla modificaciones operativas tanto en el transporte público como en la recolección de residuos, con el objetivo de mantener la cobertura básica durante este fin de semana extralargo.
Desde el municipio capitalino recordaron que las oficinas administrativas y de atención presencial permanecerán cerradas, por lo que instan a los vecinos a utilizar los canales digitales institucionales para canalizar urgencias o solicitudes. A continuación, el detalle completo de los horarios y guardias programadas para los diferentes sectores de la ciudad durante ambas jornadas de descanso.
Cómo serán los servicios el 9 y 10 de julio
Debido al feriado nacional del 9 de julio, Día de la Independencia, y a la jornada no laborable con fines turísticos estipulada para el viernes 10 de julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso es siguiente esquema de prestación de servicios:
- Ómnibus: ambos días circularán con la frecuencia de días domingos.
- Recolección de Residuos: el jueves 9 de julio no habrá recolección, mientras que el viernes 10 el servicio se prestará con normalidad.
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.
- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): el jueves 9 de julio estará cerrado al público y el viernes 10 abrirá de forma normal, de 9 a 15.30 h y de 18 a 21.30 h.
- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
- Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.