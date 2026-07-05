Howard Johnson Yerba Buena, descanso, spa y naturaleza a minutos del centro

Con más de diez años de trayectoria, Howard Johnson Yerba Buena se consolida como una de las propuestas más elegidas para quienes buscan vivir las vacaciones de invierno con una combinación justa de descanso, naturaleza y confort, sin necesidad de alejarse de la ciudad.
Rodeado por el verde imponente de las yungas tucumanas, el hotel ofrece un entorno que invita a bajar el ritmo desde el primer instante. Sus amplios jardines, el paisaje natural que lo envuelve y la tranquilidad del lugar convierten cada estadía en una verdadera pausa, pensada para desconectar y disfrutar.
En ese marco, el bienestar ocupa un rol central: piscina climatizada, spa con sauna húmedo, sauna seco, hidromasaje y diversos rincones de relax están diseñados para que cada huésped pueda vivir una experiencia de descanso completa.
La propuesta se complementa con Check Resto & Pintas, un espacio gastronómico que invita a disfrutar sin apuro, ya sea en un almuerzo relajado, una cena especial o un encuentro social en un ambiente distendido, siempre acompañado por el entorno natural que caracteriza al hotel.
En estas vacaciones de invierno, Howard Johnson Yerba Buena consolida además una alternativa ideal para familias: todos los domingos al mediodía, los más chicos disfrutan de actividades recreativas a cargo de Animaciones Merekette, mientras los adultos viven un momento de descanso, buena gastronomía y relax en un mismo lugar.
La experiencia se potencia con beneficios y facilidades de pago, que incluyen hasta seis cuotas fijas con tarjetas bancarias y hasta cuatro cuotas sin interés con tarjeta Naranja, facilitando el acceso a una propuesta pensada para disfrutar.
Los socios de Club LA GACETA cuentan además con ventajas exclusivas, con un 20% de descuento en gastronomía a la carta y spa, y un 15% de descuento en experiencias Relax Gourmet y Romántica, sumando valor a una estadía ya pensada para el disfrute.
Howard Johnson Yerba Buena se encuentra en Av. Aconquija 1136, Yerba Buena. Para reservas e información, se puede contactar al 381 4257796 / 381 4256370, escribir a info@hjyerbabuena.com.ar o ingresar a www.hjyerbabuena.com.ar