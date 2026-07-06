Con los actos por el 9 de Julio arrancan las vacaciones de invierno: todo lo que se puede hacer

Desde las 14.30 del miércoles, en la explanada de la Casa de Gobierno (25 de Mayo 90) se llevará a cabo el espectáculo “Homenajeando a la Patria desde Tucumán”. A la misma hora, en la plaza Independencia habrá bandas y espectáculos infantiles. Ya por la noche, desde las 20.30, se expondrá una función extraordinaria de “Celebrando la Independencia”, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). Y a las 23 se desarrollará la vigilia patria y un homenaje a los próceres de 1816, desde las 23, en el museo Casa Histórica de la Independencia (Congreso 141). Durante esta vigilia, pero en la plaza Independencia, actuarán, entre otros, el Chaqueño Palavecino, La Beriso y Sergio Galleguillo.