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Con los actos por el 9 de Julio arrancan las vacaciones de invierno: todo lo que se puede hacer

Los eventos por el 210° aniversario de la Independencia arrancan el miércoles, último día hábil de la semana

ACTO. A las 23 del miércoles empieza la vigilia en la Casa Histórica, y en plaza Independencia actuarán varios artistas.
ACTO. A las 23 del miércoles empieza la vigilia en la Casa Histórica, y en plaza Independencia actuarán varios artistas.
Hace 5 Hs

Las vacaciones en Tucumán están “a la vuelta de la esquina”. Solo queda esta semana corta, que se extiende hasta el miércoles, y llega el tan ansiado receso invernal. El jueves es feriado debido a los 210 años de la declaración de la Independencia, y para el viernes el Gobierno nacional había decretado día no laborable con fines turísticos. En ese contexto, el inicio del descanso de mitad de año coincidirá con las actividades oficiales previstas para la conmemoración de la fecha patria y para la previa.

Desde las 14.30 del miércoles, en la explanada de la Casa de Gobierno (25 de Mayo 90) se llevará a cabo el espectáculo “Homenajeando a la Patria desde Tucumán”. A la misma hora, en la plaza Independencia habrá bandas y espectáculos infantiles. Ya por la noche, desde las 20.30, se expondrá una función extraordinaria de “Celebrando la Independencia”, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). Y a las 23 se desarrollará la vigilia patria y un homenaje a los próceres de 1816, desde las 23, en el museo Casa Histórica de la Independencia (Congreso 141). Durante esta vigilia, pero en la plaza Independencia, actuarán, entre otros, el Chaqueño Palavecino, La Beriso y Sergio Galleguillo.

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El mismo 9 de Julio arrancará con el tradicional chocolate, que se servirá desde las 9.30 en la explanada de la Casa de Gobierno. Una hora después se procederá a izar la bandera en el mástil de la plaza Independencia. A las 11 se oficiará rel solemne Tedeum, en la iglesia Catedral (24 de Septiembre 420).

Los eventos dejarán el microcentro hacia las 12, y se trasladarán hacia la zona del parque 9 de Julio. A esa hora, en avenida Soldati y Haití comenzará el desfile cívico militar, con lo que cerrarán las actividades oficiales para conmemorar los el 210° aniversario de la declaración de la Independencia.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán difirió para mañana el inicio de tu temporada turística invernal -que incluye el agasajo al primer turista en visitar la Capital, un espectáculo prtagonizado por el ballet Sol Naciente y por la banda de música municipal, y el lanzamiento del pasaporte turístico-.

Y desde el jueves se podrá presenciar el espectáculo “Luces y Sonidos de la Independencia”, que narra estos acontecimientos fundamentales en la historia del país. A partir de ahí, se realizarán dos funciones todos los días: a las 19.30 y a las 20.30. Las entradas para este espectáculo sólo pueden adquirirse vía digital, para lo cual los interesados deben escanear el código QR publicado en el sitio oficial de Instagram del museo (@CasaHistorica.Ar). El costo general es de $ 8.000; y de $ 5.000 para estudiantes y para jubilados. El espectáculo se suspende por lluvia. En ese caso, el monto abonado se reembolsará a la cuenta/tarjeta desde la cual se realizó el pago.

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El evento comienza puntual, por lo cual los espectadores deben presentarse 15 minutos antes de las horas de inicio. Una vez cerrada la puerta no se permitirá el ingreso, y no se reembolsará el pago de los tiques ni se reprogramará la visita.

Qué hacer

Las vacaciones de invierno significan la oportunidad para conocer el turismo productivo que ofrece Tucumán, que combina paisaje, historia y sabor, en dos circuitos.

Por un lado está la ruta del vino de altura, que reúne bodegas y viñedos distribuidos a lo largo de las rutas 40 y 307. Las propuestas abarcan desde productores caseros y artesanales hasta emprendimientos más industrializados. El circuito incluye la bodega comunitaria Los Amaicha -la primera de este tipo de administración en Latinoamérica y la tercera en el mundo-; además, 11 bodegas ofrecen servicios turísticos, entre visitas guiadas, alojamiento y gastronomía. La propuesta se puede combinar con el recorrido por poblados y yacimientos arqueológicos del Valle Calchaquí, como Talapazo, la Ciudad Sagrada de Quilmes y las Ruinas de Condorhuasi.

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El valle ofrece condiciones excepcionales para el cultivo de la vid: gran amplitud térmica, inviernos fríos, veranos calurosos y secos, y alta exposición solar durante casi todo el año. Es una de las zonas vitivinícolas más altas del mundo, y sus vinos se destacan por su intensidad, estructura aromática y de color, y buen aporte de alcohol.

El segundo circuito tiene como protagonista al azúcar, la agroindustria más importante de Tucumán, en cuanto a la economía. La ruta temática recorre los principales ingenios de la provincia, con posibilidad de ingreso a los que están en funcionamiento o a los que habilitan visitas durante la zafra, como el ingenio La Florida. Suma además sitios históricos como los ex ingenios San Pablo y Lastenia, el museo de la Industria Azucarera Casa del Obispo Colombres y las Ruinas Jesuíticas de San José de Lules.

A este turismo se le suman aquellos puntos tradicionales de la provincia, como las localidades de los Valles Calchaquíes -El Mollar, Tafí del Valle, Amaicha, Colalao, Talapazo, entre otros-, San Javier, Raco y el Siambón -que pueden considerarse un “circuito chico” para el paseo-, San Pedro de Colalao; y el sur, como la cascada Los Pizarro (La Cocha), o la puerta de entrada al Parque Nacional Aconquija (Concepción), o el dique Escaba, y las sinnúmero de opciones para los amantes del trekking y de la naturaleza.

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