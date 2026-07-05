Tucumán inicia las vacaciones de invierno con dos días para celebrar la Independencia

La programación continuará por la noche con la función extraordinaria “Celebrando la Independencia”, que se presentará a las 20.30 en el Teatro San Martín. Más tarde, a las 23, el Museo Casa Histórica de la Independencia volverá a ser el escenario de uno de los momentos más emotivos de la celebración: la tradicional Vigilia Patria, un homenaje a los próceres de 1816 que antecede la llegada del Día de la Independencia.