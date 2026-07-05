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Tucumán inicia las vacaciones de invierno con dos días para celebrar la Independencia
Tucumán inicia las vacaciones de invierno con dos días para celebrar la Independencia
Hace 4 Hs

Cada 9 de Julio, Tucumán deja de ser solamente una provincia para convertirse, simbólicamente, en la capital de la Argentina. En la Casa Histórica donde en 1816 los congresales declararon la Independencia, la historia vuelve a cobrar vida y miles de personas se reúnen para celebrar uno de los acontecimientos más trascendentes del país.

Este año, además, la conmemoración coincide con el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia, una oportunidad ideal para que tucumanos y visitantes disfruten de una agenda cargada de tradición, música, espectáculos y actos patrios en distintos puntos de San Miguel de Tucumán.

Las actividades comenzarán el martes 8 de julio, cuando desde las 14.30 la Explanada del Palacio de Gobierno será escenario del homenaje “Homenajeando a la Patria desde Tucumán”, mientras que, en simultáneo, la Plaza Independencia recibirá a las familias con bandas en vivo y espectáculos infantiles.

Tucumán inicia las vacaciones de invierno con dos días para celebrar la Independencia

La programación continuará por la noche con la función extraordinaria “Celebrando la Independencia”, que se presentará a las 20.30 en el Teatro San Martín. Más tarde, a las 23, el Museo Casa Histórica de la Independencia volverá a ser el escenario de uno de los momentos más emotivos de la celebración: la tradicional Vigilia Patria, un homenaje a los próceres de 1816 que antecede la llegada del Día de la Independencia.

A partir de las 23.30, la fiesta se trasladará nuevamente a la Plaza Independencia, donde miles de personas recibirán el 9 de Julio con un gran festival popular. El escenario reunirá a El Chaqueño Palavecino, La Beriso y Sergio Galleguillo, en una propuesta artística que promete extender la celebración hasta la medianoche y convertir el corazón de la capital tucumana en un gran punto de encuentro.

El miércoles 9 de julio, los festejos comenzarán temprano con el tradicional Chocolate Patrio, previsto para las 9.30 en la Explanada del Palacio de Gobierno. Una hora más tarde, a las 10.30, se realizará el Izamiento de la Enseña Nacional en el mástil de la Plaza Independencia, mientras que a las 11 tendrá lugar el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral.

El cierre de la mañana llegará con uno de los eventos más convocantes de cada aniversario patrio: el Gran Desfile Cívico Militar, que comenzará a las 12 sobre la avenida Soldati, en la esquina con Haití, en el Parque 9 de Julio. Allí desfilarán fuerzas de seguridad, instituciones educativas, agrupaciones tradicionalistas y organizaciones civiles, en una celebración que año tras año reúne a miles de tucumanos y turistas.

Tucumán inicia las vacaciones de invierno con dos días para celebrar la Independencia

Más allá del programa oficial, vivir el 9 de Julio en Tucumán significa experimentar la historia desde el lugar donde nació la Nación Argentina. Recorrer la Casa Histórica, caminar por las calles que fueron testigo del Congreso de 1816 y compartir los festejos populares convierte a esta fecha en una experiencia única.

Con el comienzo de las vacaciones de invierno, la provincia vuelve a ofrecer una invitación especial: disfrutar de su gastronomía, sus paisajes y su cultura, pero también ser parte de una celebración que solo puede vivirse aquí. Porque cada 9 de Julio, Tucumán no solo recuerda su pasado: vuelve a ocupar, por un día, el lugar de capital simbólica de todos los argentinos.

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