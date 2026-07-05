Escapadas de invierno con Garden Hoteles

Las vacaciones de julio ya están aquí y el norte argentino se consolida como el destino predilecto para quienes buscan conectar con la historia, los paisajes imponentes y la mejor gastronomía. En este escenario, la cadena Garden Hoteles presenta sus propuestas exclusivas para disfrutar de Tucumán y Salta, combinando descanso de primer nivel, celebraciones inolvidables y momentos en familia.