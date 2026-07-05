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Escapadas de invierno con Garden Hoteles
Escapadas de invierno con Garden Hoteles
Hace 4 Hs

Las vacaciones de julio ya están aquí y el norte argentino se consolida como el destino predilecto para quienes buscan conectar con la historia, los paisajes imponentes y la mejor gastronomía. En este escenario, la cadena Garden Hoteles presenta sus propuestas exclusivas para disfrutar de Tucumán y Salta, combinando descanso de primer nivel, celebraciones inolvidables y momentos en familia.

Tucumán se disfruta en Garden Park

Entre los ecos de la Independencia, los sabores regionales y el pulso cultural de San Miguel de Tucumán, Hotel Garden Park se erige como el refugio ideal. Con más de 25 años de trayectoria al servicio de la excelencia, este emblemático hotel combina a la perfección el descanso y la recreación.

●Una ubicación inigualable: Emplazado a pocas cuadras del casco histórico y justo frente al Parque 9 de Julio —el pulmón verde más grande de la ciudad—, te permite vivir el ritmo urbano sin perder la calma de la naturaleza.

●Confort a tu medida: Desde imponentes Suites de dos ambientes con vistas panorámicas al parque, hasta funcionales habitaciones conectadas de estilo americano, ideales para viajar en familia con la máxima comodidad.

●Experiencia Premium: Los huéspedes pueden disfrutar de gimnasio, sauna seco, bicicletas de paseo y descuento en Garden Bar.

Escapadas de invierno con Garden Hoteles

Festejá tu cumpleaños en Garden Bar (¡Y pagalo en cuotas!)

El restaurante del hotel, Garden Bar, es el punto de encuentro donde el diseño y la identidad regional se fusionan. Durante todo el mes de julio, se convierte en el escenario perfecto para celebrar la vida:

Beneficio Exclusivo: Festejá tu cumpleaños a lo grande en un espacio climatizado, con ambientación premium y una propuesta gastronómica de primer nivel, aprovechando la oportunidad única de financiar tu evento en cuotas sin interés.

Viñas de Cafayate: Un oasis de altura

Para quienes buscan una experiencia mística entre cerros y viñedos, la cadena invita a descubrir Viñas de Cafayate Wine Resort en la provincia de Salta. Este hotel boutique, pionero del enoturismo en la región, cautiva desde el primer instante con su arquitectura colonial y su imponente vista en altura al pueblo de Cafayate.

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