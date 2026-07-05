Feriado del 9 de julio: habrá fin de semana largo y cómo se paga en caso de trabajar

El jueves 9 es feriado nacional y el viernes 10 es puente

El calendario oficial de la Jefatura de Gabinete ratifica que la conmemoración del Día de la Independencia el próximo 9 de julio califica como un feriado inamovible. Como esta festividad nacional coincide con el día jueves, la normativa exige el respeto de su fecha original sin posibilidad de traslado. No obstante, un gran sector de la población disfrutará de un descanso extendido debido a la adición del viernes 10 como un día no laborable puente, lo cual genera un fin de semana largo propicio para el esparcimiento.