Antes de salir a la ruta: cinco claves sobre VTV para viajar sin inconvenientes

Si transcurren más de 90 días desde el vencimiento, el conductor pierde ese beneficio y deberá realizar nuevamente los requisitos exigidos para obtener la licencia, según las disposiciones de cada jurisdicción. En Tucumán, la vigencia del carnet también varía de acuerdo con la edad del conductor: es de hasta cinco años entre los 21 y los 67 años; de tres años entre los 67 y los 71, y anual a partir de esa edad.