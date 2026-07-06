Calendario escolar 2026: cuándo comienzan las vacaciones de invierno en cada provincia

La gran mayoría de las provincias argentinas optaron por el término medio del mes. De esta manera, del 13 al 24 de julio tendrán su descanso invernal Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Para todos estos alumnos, el regreso a las aulas tras el fin de semana largo de la Independencia empalmará directamente con el receso. La finalización de sus ciclos lectivos está mayormente pautada para el 18 de diciembre, a excepción de Formosa (que termina el 17) y La Pampa (que será la última del país en cerrar, el 23 de diciembre).