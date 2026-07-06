Calendario escolar 2026: cuándo comienzan las vacaciones de invierno en cada provincia

Resumen para apurados
- Educación de la Nación validó el calendario escolar 2026 en Argentina, definiendo las vacaciones de invierno escalonadas en julio para garantizar los 190 días de clases por ley.
- Las provincias se dividen en tres turnos del 6 al 31 de julio. Las jurisdicciones que inician el 13 sumarán previamente el fin de semana largo por el feriado patrio del 9 de julio.
- Este esquema escalonado busca dinamizar el turismo y facilitar el cumplimiento del ciclo lectivo hacia fines de diciembre, permitiendo ajustes provinciales ante contingencias.
El calendario escolar finalmente está llegando a su primera pausa del 2026, con el receso invernal de dos semanas que varía según cada provincia. La Secretaría de Educación Nacional validó el cronograma con el comienzo del ciclo lectivo y estableció cómo se dispondrán las vacaciones de la estación fría en las 24 jurisdicciones del territorio nacional.
El organismo nacional refrendó las medidas tomadas por los ministerios de educación provinciales, teniendo en cuenta el régimen de cumplimiento de los 190 días de clases establecidos por ley. Como ocurre cada año, la pausa invernal tendrá una disposición escalonada en todo el país, y aunque en algunas provincias coincidirá, no todas tendrán las vacaciones al mismo tiempo.
Distribución regional de las vacaciones de invierno
El periodo de inicio del receso invernal se distribuye entre las diferentes regiones del país, donde las fechas de arranque se mantienen entre el 6 al 20 de julio. Muchas provincias comenzarán el mismo 6 de julio mientras que otras lo harán el 13. La menor cantidad de localidades será la que empiece el 20 de julio, que serán las más tardías en el inicio.
Además de definir cuándo comienza el receso invernal, las autoridades educativas de cada provincia también establecieron cuándo comenzará el receso estival, aunque aún falta tiempo. El cierre de clases se producirá en la segunda quincena de diciembre, aunque las fechas varían según cada distrito. El receso tendrá su fecha de comienzo entre el 18 e incluso el 23 de diciembre de 2026.
El impacto del fin de semana largo de julio
Las provincias que comienzan sus vacaciones de invierno el 13 de julio tendrán un periodo extendido de descanso que se complementará con el feriado nacional del 9 de julio en conmemoración del Día de la Independencia, el que se extiende al viernes 10 como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, el fin de semana largo (del 9 al 12 de julio) se engancha directamente con el lunes de inicio del receso, regalándole a los alumnos cuatro días previos de pausa.
Si bien el cronograma ya fue oficializado, las provincias conservan la facultad de realizar modificaciones en caso de situaciones excepcionales, como fenómenos climáticos o inconvenientes edilicios, siempre que se garantice el cumplimiento de los 190 días de clases fijados por el calendario educativo nacional.
El cronograma detallado, grupo por grupo
A continuación, el detalle de cómo se organizará el receso escolar de invierno en cada una de las jurisdicciones del país, agrupadas según su fecha de inicio:
Primer grupo: las provincias que abren el receso el 6 de julio
Un total de seis distritos serán los primeros en entrar en vacaciones de invierno. Desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio, las clases se interrumpirán en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. En estos estados, las actividades en las aulas habrán comenzado entre fines de febrero y los primeros días de marzo, y su ciclo lectivo concluirá formalmente el viernes 18 de diciembre (con excepción de Mendoza, que extenderá sus clases hasta el 22 de diciembre).
Segundo grupo: las provincias que comienzan el 13 de julio
La gran mayoría de las provincias argentinas optaron por el término medio del mes. De esta manera, del 13 al 24 de julio tendrán su descanso invernal Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Para todos estos alumnos, el regreso a las aulas tras el fin de semana largo de la Independencia empalmará directamente con el receso. La finalización de sus ciclos lectivos está mayormente pautada para el 18 de diciembre, a excepción de Formosa (que termina el 17) y La Pampa (que será la última del país en cerrar, el 23 de diciembre).
Tercer grupo: las vacaciones del 20 de julio
Por último, la menor cantidad de localidades comenzará sus vacaciones en la segunda quincena de julio, puntualmente del 20 al 31 de dicho mes. En este grupo se encuentran la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero. Tras este descanso, los estudiantes afrontarán el tramo final del año hasta el cierre de las aulas, establecido para el 18 de diciembre en territorio porteño, chaqueño y santiagueño, y para el 22 de diciembre en la provincia de Buenos Aires.