Terremotos en Venezuela: buscar una madre por chat y despedir muertos online

“El terremoto ocurrió cuando yo volaba”, dice en una entrevista. Al aterrizar, “explotó el teléfono de mensajes porque mucha gente creía que yo seguía en Caracas”, cuenta. Antes de reencontrarse con los suyos para ir a casa, “ya había recibido un video del edificio en el suelo”. “Ahí la desesperación pasó a otro nivel”, confiesa.