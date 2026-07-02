Estreno de cine: “El afinador”, un elogiado thriller basado en lo sonoro

Regresos a pantalla

Como curiosidad, “El afinador” es el único estreno de hoy, luego de que ayer se haya lanzado “Minions & Monstruos” y sigan en cartel “Toy Story 5”, “Supergirl” y “Scary Movie 6”, junto con la particular “Obsesión” (sobre un joven que logra que su amiga se enamore perdidamente de él, pero con consecuencias inesperadas). Pero la semana tiene como particularidad el regreso de otras producciones que habían salido de cartel: “El día de la revelación”, que implica la vuelta de Steven Spielberg al cine de extraterrestres, aunque más centrado en los humanos que en los seres de otros planetas; y el terror de “Backrooms”.