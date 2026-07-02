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Estreno de cine: “El afinador”, un elogiado thriller basado en lo sonoro

El ganador del Oscar, Daniel Roher, debuta en la ficción con un filme preciso y detallista de un músico con hiperacusia que deviene en ladrón de cajas fuertes. Las consecuencia de un romance.

CON SU MENTOR. Leo Woodall es Niki White y Dustin Hoffman, Harry Horowitz, en la película “El afilador”.
CON SU MENTOR. Leo Woodall es Niki White y Dustin Hoffman, Harry Horowitz, en la película “El afilador”.
Hace 4 Hs

“El afinador” llega a las salas argentinas con el antecedente de ser considerada una de las mejores producciones del thriller cinematográfico del año, desde un guión milimétrico que escala en su tensión dramática y un elenco integrado por Dustin Hoffman, Leo Woodall, Jean Reno, Havana Rose Liu y Lior Raz, bajo la dirección de Daniel Roher, en su primer largometraje de ficción. El realizador ganó el Oscar y el Bafta por el documental “Navalny”, sobre la vida del disidente ruso muerto en 2024, dos años después del estreno de su película.

Hace años, Niki White vio truncada una prometedora carrera musical por problemas auditivos: padece de hiperacusia, una sensibilidad extrema con los sonidos fuertes que lo obliga a vivir constantemente con auriculares especiales, lo que -al mismo tiempo- le permite registrar hasta el clic más sutil.

Cine: un repaso crítico a la obra de la alemana Leni Riefenstahl

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Desde que se enfrentó al diagnóstico, se refugió en la afinación de pianos para acaudalados clientes, ya que se lo considera el mejor en su rubro en Nueva York. Los trabajos los consigue gracias a su mentor, Harry Horowitz, en una vida tranquila que se altera cuando su principal problema es una puerta abierta a la riqueza.

Su oído es tan preciso que puede distinguir sonidos que para el resto de los humanos pasarían inadvertidos e imperceptibles. Si bien esa habilidad puede ser usada para la música, también le permite detectar los registros de apertura de las cajas fuertes manuales y queda en la mirada de peligrosos delincuentes que no demoran en tentarlo para consumar un plan que en principio se presenta como imposible de concretar.

Estreno de cine: el terror de tener que evitar a quien más amas

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En simultáneo, el romance en ciernes con Ruthie, una estudiante de composición, entra en tensión en un juego donde cualquier paso en falso puede ser determinante para el futuro, porque hay errores que son muy costosos y algunas imperfecciones esconden verdades demasiado oscuras para ignorar. En ese sentido, hay líneas de conexión con otras realizaciones, donde el protagonista quiere dejar de lado su pasado para construir un futuro con su amada, pero sus compañeros del delito no lo permiten.

El sonido y el silencio

A diferencia de otros filmes, el soporte sonoro es determinante en esta película, por lo que es fundamental que las salas de proyección cuenten con un equipo que permita percibir hasta el mínimo registro, que hace al desarrollo de la historia. Lo que se escucha no es un recurso más, sino uno de los protagonistas principales, en una herramienta dramática y semántica que incluye, decisivamente, al silencio en pantalla.

“La obsesión contemporánea por el control y la perfección encuentra su reflejo más inquietante en este filme. En una época donde las aplicaciones prometen optimizar cada aspecto de la vida, esta película explora el lado oscuro de esa búsqueda compulsiva”, se anticipa en la promoción.

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

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El eje de la trama se centra en la psicología de sus personajes en vez de la dinámica de acción de otras propuestas del género, con balaceras y persecuciones constantes en autos por calles atestadas. El detalle de cada movimiento y la alta fidelidad del sonido marcan el ritmo de la historia, en el libreto coescrito por Roher y Robert Ramsey.

Regresos a pantalla

Como curiosidad, “El afinador” es el único estreno de hoy, luego de que ayer se haya lanzado “Minions & Monstruos” y sigan en cartel “Toy Story 5”, “Supergirl” y “Scary Movie 6”, junto con la particular “Obsesión” (sobre un joven que logra que su amiga se enamore perdidamente de él, pero con consecuencias inesperadas). Pero la semana tiene como particularidad el regreso de otras producciones que habían salido de cartel: “El día de la revelación”, que implica la vuelta de Steven Spielberg al cine de extraterrestres, aunque más centrado en los humanos que en los seres de otros planetas; y el terror de “Backrooms”.

Tensión en el Espacio Incaa: proyectan “Hot line”, sobre un asesino serial y una desnudista

Es Buenos Aires, a fines de los 80. Malena Loyola lleva una doble vida, luego de que su carrera artística ascendente se truncó por rechazar a un encumbrado productor y terminar en la lista negra: de noche hace striptease en un cabaret, mientras que de día atiende una línea erótica telefónica en su casa, en tiempos en que todo era analógico. Todo transcurre en momentos en que la ciudad vive aterrorizada por una serie de brutales asesinatos, que reportan los medios.

Estreno de cine: “El afinador”, un elogiado thriller basado en lo sonoro

Una llamada rompe su monótona rutina diaria. Del otro lado no hay un cliente común, sino una voz escalofriante que se presenta como el notorio asesino que tiene en vilo a la ciudad. El hombre le relata con calma detalles específicos de sus crímenes que no habían trascendido, para luego anunciarle que ella será su próxima víctima, lo que desata una historia de encierro y paranoia.

Este es el argumento de “Hot line”, la producción argentina dirigida por Lucas Nicotti, con guión de Nicanor Loreti y Paula Manzone, y con un elenco que está integrado por Magui Bravi, Demián Salomón, María Eugenia Rigón, Pablo Pinto y Germán Baudino. La película argentina se verá entre hoy y el sábado, a las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251).


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