Venezuela: sube a 2295 la cifra de personas fallecidas por los terremotos

Con casi 2.300 muertos confirmados y poco más de 40.000 desaparecidos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, el gobierno de Venezuela declaró el miércoles duelo nacional por siete días y dijo que ahora la prioridad es proteger a las personas que sobrevivieron así como a las familias que se encuentran en campamentos transitorios en las áreas devastadas.