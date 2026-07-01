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Venezuela: sube a 2295 la cifra de personas fallecidas por los terremotos

Por otra parte, se busca a poco más de 40.000 personas, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

VENEZUELA. Dos terremotos sacudieron al país esta semana.
VENEZUELA. Dos terremotos sacudieron al país esta semana. AFP.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • El gobierno de Venezuela declaró duelo nacional este miércoles tras los terremotos del 24 de junio que dejaron 2.295 muertos y más de 40.000 desaparecidos.
  • Tras los sismos de 7,2 y 7,5, se activaron 25 campamentos transitorios de ayuda y un operativo con 4.100 rescatistas internacionales para asistir a miles de damnificados.
  • La prioridad oficial es asistir a sobrevivientes ante el colapso sanitario y el riesgo de brotes epidémicos, mientras la ONU planifica albergar a 500.000 personas.
Resumen generado con IA

Con casi 2.300 muertos confirmados y poco más de 40.000 desaparecidos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, el gobierno de Venezuela declaró el miércoles duelo nacional por siete días y dijo que ahora la prioridad es proteger a las personas que sobrevivieron así como a las familias que se encuentran en campamentos transitorios en las áreas devastadas.

Al cumplirse una semana de los poderosos movimientos telúricos se desvanecían las esperanzas de encontrar personas con vida entre los escombros de edificios derrumbados y las agencias humanitarias advierten sobre la situación de los damnificados y alertan por posibles brotes de enfermedades en un sistema sanitario colapsado.

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Según cifras oficiales actualizadas, al menos 2.295 personas murieron, 11.267 resultaron heridas y la cantidad de damnificados es de 12.841, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien agregó los cuerpos de socorro, integrados por más de 4.000 funcionarios, lograron rescatar a 6.461 personas.

La OMS teme la aparición de brotes de enfermedades tras terremotos en Venezuela

Precisó que más de 26.403 personas reciben ayuda gubernamental en cuanto a atención médica, psicológica o de vivienda, a lo que se suman 81.589 familias que han sido atendidas.

Rodríguez indicó que 8.893.000 kilos de alimentos fueron distribuidos y se entregaron 27.714 bolsas de comida.

En cuanto a los pacientes atendidos tanto en hospitales como en la misma zona de la tragedia ya cuentan 17.026, mientras que la cifra de hospitalizados se ubica en 4.565, y 13.942 fueron dados de alta.

El informe oficial detalla que 25 campamentos se encuentran activos: 13 en el estado La Guaira, 8 en el Distrito Capital, 2 en Miranda, 2 en Carabobo y 1 en Yaracuy. Rodríguez indicó que están trabajando en acelerar los procesos de dotación de los campamentos transitorios para abrir un número importante de adicionales en los próximos días.

Al cumplirse una semana de los terremotos todavía se mantienen en el país casi 4.100 rescatistas internacionales que se encuentran en la zona de desastre apoyando a los brigadistas venezolanos en los procesos de búsqueda, rescate y traslado de personas a los hospitales o campamentos.

Rodríguez, además, recordó que más de 707.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional han llegado a Venezuela.

En tanto, un total de 40.271 personas siguen sin contacto y 15.759 fueron localizadas sobre 56.030 reportadas en la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

La ONU prevé asistir a 500.000 personas en refugios en Venezuela tras los terremotos


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