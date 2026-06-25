Argentina enviará rescatistas, médicos y perros de búsqueda para asistir a Venezuela tras los terremotos

El envío también incluirá una planta potabilizadora de agua para responder a una de las necesidades más urgentes tras un desastre de estas características: garantizar el acceso a agua segura. En el Gobierno consideran que los daños en la infraestructura podrían afectar las redes de distribución, hospitales, refugios y zonas con población desplazada, por lo que el equipamiento viajará acompañado por personal especializado para su operación.