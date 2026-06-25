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Argentina enviará rescatistas, médicos y perros de búsqueda para asistir a Venezuela tras los terremotos

El operativo será coordinado por Cancillería e incluirá un avión Hércules con personal especializado, brigadistas, equipos médicos, una planta potabilizadora de agua y operadores de maquinaria vial.

VENEZUELA. Ya son 188 los muertos y más de 1.500 los heridos tras los terremotos.
VENEZUELA. Ya son 188 los muertos y más de 1.500 los heridos tras los terremotos. FOTO/AFP
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino enviará militares, médicos y rescatistas a Venezuela para colaborar en la búsqueda y asistencia humanitaria tras los destructivos terremotos recientes.
  • El operativo, coordinado por Cancillería, incluye el traslado en un avión Hércules de binomios caninos, personal médico, brigadistas y una planta potabilizadora de agua.
  • Esta ayuda humanitaria se concreta en un contexto de alta tensión diplomática bilateral, ya que Argentina no tiene representación activa en Caracas desde agosto de 2024.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional prepara el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria tras los terremotos que dejaron más de 180 muertos, cientos de heridos y graves daños estructurales en distintas zonas del país. El operativo, coordinado por Cancillería, contempla el despliegue de aviones militares con personal y equipamiento especializado.

Fuentes oficiales confirmaron que las Fuerzas Armadas "se preparan para participar de las acciones de búsqueda y rescate y brindar asistencia humanitaria" ante la emergencia provocada por los sismos. Según informó el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, la Armada Argentina desplegará desde mañana personal especializado, binomios perro-guía y una brigada destinada a colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas.

La misión será trasladada en un avión Hércules e incluirá además brigadistas, personal de búsqueda y rescate, equipos médicos, una planta potabilizadora de agua con técnicos especializados y operadores de maquinaria vial. De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo terminará de definirse en las próximas horas en función de las autorizaciones diplomáticas, la logística aérea y las necesidades que transmitan las autoridades venezolanas desde el terreno.

Una misión enfocada en rescate, asistencia médica y apoyo logístico

El componente de búsqueda y rescate será uno de los ejes centrales del operativo. Los binomios perro-guía reforzarán las tareas en estructuras colapsadas, donde todavía podrían encontrarse personas atrapadas. Desde Defensa destacaron que el personal argentino cuenta con capacidad para operar a grandes distancias y actuar en escenarios de alta complejidad.

La asistencia médica también forma parte del despliegue que coordina Cancillería. En Balcarce 50 explicaron que el objetivo es enviar profesionales y equipamiento para colaborar con la atención de heridos, la clasificación de pacientes y el apoyo a los servicios sanitarios locales, que quedaron bajo una fuerte presión por la magnitud de la emergencia.

El envío también incluirá una planta potabilizadora de agua para responder a una de las necesidades más urgentes tras un desastre de estas características: garantizar el acceso a agua segura. En el Gobierno consideran que los daños en la infraestructura podrían afectar las redes de distribución, hospitales, refugios y zonas con población desplazada, por lo que el equipamiento viajará acompañado por personal especializado para su operación.

A su vez, el operativo prevé la participación de operadores de maquinaria vial para colaborar en la remoción de escombros, la apertura de caminos y el restablecimiento de accesos que faciliten el trabajo de los equipos de rescate y el ingreso de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.

La coordinación con Venezuela

La decisión representa un paso más en la respuesta argentina frente a la tragedia. En las primeras horas posteriores a los terremotos, la Casa Rosada había expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y manifestado su disposición a colaborar con asistencia humanitaria. Ahora, ese ofrecimiento comienza a traducirse en un despliegue concreto de recursos, personal y equipamiento.

El canciller Pablo Quirno informó este jueves que se comunicó con su par venezolano, Yván Gil, para transmitirle la solidaridad del Gobierno argentino y poner a disposición la ayuda del país.

"Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", sostuvo el ministro. En la Casa Rosada remarcaron que la instrucción de brindar asistencia partió directamente del presidente Javier Milei.

La coordinación del operativo se desarrolla en un contexto diplomático particularmente sensible. Argentina no mantiene representación diplomática activa en Caracas desde agosto de 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro forzó la salida del personal argentino de la embajada en medio de una escalada bilateral. Desde entonces, los canales formales de diálogo quedaron reducidos y el vínculo político entre ambos gobiernos permanece prácticamente interrumpido.

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