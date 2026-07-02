A 20 años del asesinato de Paulina Lebbos: el crimen que el Estado no pudo explicar

Las sentencias permiten advertir otro fenómeno. Mientras más se profundizaba el análisis sobre las irregularidades institucionales, más evidente se volvía el daño provocado sobre la posibilidad de esclarecer el homicidio. Las actas falsas no eran un problema burocrático. Los rastrillajes inexistentes no constituían simples incumplimientos administrativos. Las líneas investigativas abandonadas no eran únicamente errores de criterio. Cada una de esas decisiones tuvo consecuencias concretas sobre la búsqueda de la verdad. Las pruebas perdidas no pudieron recuperarse. Los rastros contaminados no pudieron reconstruirse. Las oportunidades investigativas desaprovechadas no volvieron a repetirse. Por eso las sentencias terminan vinculando permanentemente las maniobras de encubrimiento con la imposibilidad de resolver el crimen. Una explicación conduce inevitablemente a la otra. Quizás por eso una de las expresiones más fuertes que aparecen en los fallos no se refiere al homicidio. Se refiere al funcionamiento de las instituciones.