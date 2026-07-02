Terremotos en Venezuela: cifras que no logran abarcar la magnitud de la tragedia

CARACAS, Venezuela.- A una semana del doble terremoto que azotó a Venezuela, el nivel de destrucción y sufrimiento aún escapa a cualquier intento de ponerlo en cifras. Con el paso de los días, la esperanza de quienes tienen seres queridos enterrados entre escombros se va desvaneciendo.
Miles de familias ya han pasado de la incertidumbre al luto. Otras se aferran a la posibilidad de un milagro como el que ocurrió el martes, cuando un niño de 3 años salió con vida de los escombros gracias al esfuerzo de un grupo de rescatistas jordanos.
Las operaciones de búsqueda y rescate continúan a toda marcha, con miles de rescatistas venezolanos y de más de 30 países.
Los reportes de las autoridades y organizaciones internacionales aún no terminan de dar cuenta de la magnitud total de los daños.
Al duelo por las víctimas mortales se suma la preocupación por las difíciles condiciones en las que se encuentran los sobrevivientes que lo perdieron todo y la indignación entre quienes consideran deficiente la respuesta del gobierno a la emergencia.
El balance de muertes subió a 2.295 y el de heridos, a más de 11.000, según informó el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.
Rodríguez agregó que hay “12.841 personas damnificadas”. El balance antrior daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos, y se espera que esa cifra crezca.
Bolsas para cadáveres
El coordinador de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, afirmó que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada”. Y agregó: “Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades, 10.000 bolsas para cadáveres”.
El propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que, en las áreas más afectadas por la catástrofe (Caraballeda y Catia La Mar), se encontraban unas 30.000 personas cuando se produjeron los dos terremotos, de las cuales 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.
Inmediatamente después de los sismos, el sistema Pager del Servicio Geológico de Estados Unidos estimó, según la evidencia científica, que el número de muertos oscilaría entre los 10.000 y los 100.000. Y advirtió de posibles pérdidas económicas de entre US$10.000 millones y los US$100.000 (o entre el 2% y el 10% del PIB de Venezuela).
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Comité Internacional de Rescate, más de 50.000 personas continuaban desaparecidas tras la catástrofe.
Auxilio para millones
El impacto del doble terremoto no termina ahí: aún hay 1,8 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria.
Rodríguez, informó que 15.866 personas han sido identificadas como damnificadas por la catástrofe, sin aclarar a qué personas incluye esa cifra. Agregó que se habilitaron 15 refugios temporales en el estado de La Guaira y 55 en el resto del país para estas.
Cientos de familias que se quedaron sin casa están durmiendo en campamentos provisionales o asentamientos espontáneos. El gobierno informó que los reubicará en refugios temporales y promete soluciones de vivienda antes de que termine el año.
El Sistema de Información Geográfica de la empresa privada Esri Venezuela, que se alimenta con reportes ciudadanos, contabiliza 595.000 personas afectadas, de las cuales 133.000 son menores de edad.
La agencia de la ONU para la infancia Unicef señaló que hay 1,8 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, de las cuales 680.000 son niños.
Con respecto a la situación que atraviesan los sobrevivientes, el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) reportó que muchos tienen sus necesidades básicas insatisfechas.
“Los servicios médicos en centros de salud y unidades móviles están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en las zonas afectadas”, señaló el IRC. Y agregó: “La magnitud de la respuesta no está a la altura de la necesidad humanitaria”.
Andreas Spaett, coordinador de Médicos Sin Frontera en Venezuela, dijo que los que perdieron sus casas buscan “alimentos, agua, refugio”. Rodriguez dijo que se han entregado más de 3 millones de litros de agua
Edificios colapsados
Aunque el gobierno destaca que el suministro eléctrico ha sido reestablecido en un 90%, queda por ver qué respuesta se dará a que hay 189 edificios colapsados. En rueda de prensa, Rodríguez afirmó que los sismos gemelos dejaron al menos 855 edificios dañados seriamente en todo el país, de los cuales 158 se encontraban en el estado de La Guaira.
Los 666 restantes sufrieron graves daños o colapsaron parcialmente, agregó.
Son cifras levemente inferiores a las del Sistema de Información Geográfica de Esri Venezuela, que habla de 924 edificaciones afectadas, de las cuales 226 presentan pérdida total, 272 daño severo y 290 daño parcial.
Más de 780 réplicas
Otro elemento que ha dificultado cualquier regreso a la normalidad previa a los terremotos son los cientos de réplicas que se han presentado. Según el presidente de la Asamblea Nacional, se han contabilizado más de 780.
Sin embargo, afirmó que la cantidad y la magnitud promedio de las réplicas ha ido disminuyendo: “El día 28 tuvimos 86 réplicas y el día 29 o 30 réplicas”.
Pero advirtió que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.