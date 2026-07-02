Terremotos en Venezuela: cifras que no logran abarcar la magnitud de la tragedia

Edificios colapsados

Aunque el gobierno destaca que el suministro eléctrico ha sido reestablecido en un 90%, queda por ver qué respuesta se dará a que hay 189 edificios colapsados. En rueda de prensa, Rodríguez afirmó que los sismos gemelos dejaron al menos 855 edificios dañados seriamente en todo el país, de los cuales 158 se encontraban en el estado de La Guaira.