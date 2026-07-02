César Pelli y Lola Mora: el encuentro de dos tucumanos ilustres en un museo que maravilla en Jujuy

A pocos minutos del centro, Alto La Viña es el escenario ideal. Similar en ubicación y en ambiente a El Corte, trazando un paralelismo tucumano. El Centro Cultural ya sorprende desde la mirada externa: el ingreso y el corazón del edificio lucen unidos por una pasarela que parece flotar sobre la vegetación. Es que, de tan amigable, la estructura completa se integra con naturalidad al paisaje. Es lo que deseaba Pelli, aunque otro de sus anhelos -dejar las seis esculturas al aire libre- quedó de lado. Ganó en ese sentido la necesidad de preservar obras que estuvieron mucho tiempo a la intemperie y necesitan reparar sus nanas bajo techo.