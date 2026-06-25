El drama de una argentina atrapada por los terremotos en Venezuela: tiene 79 años, está postrada y pide ayuda para regresar
María Alicia Zurli Giraud Billoud vive en Caracas desde 1978. Tras los sismos, su departamento quedó con riesgo de derrumbe y desde entonces está en la calle junto a su cuidador.
Resumen para apurados
- María Alicia, argentina de 79 años postrada, pide ayuda de repatriación tras quedar en la calle en Caracas por el riesgo de derrumbe de su edificio tras los sismos en Venezuela.
- Residente en el país desde 1978 y postrada desde 2023, vive a la intemperie junto a su cuidador, Luis, luego de que el terremoto dañara gravemente la estructura de su departamento.
- Este caso expone la vulnerabilidad de adultos mayores expatriados en catástrofes y presiona a la Cancillería argentina para coordinar una asistencia y repatriación humanitaria.
Los terremotos que sacudieron Venezuela y dejaron al menos 188 muertos, cientos de heridos y miles de personas sin hogar también golpearon de lleno a una argentina de 79 años que vive en Caracas desde hace casi cinco décadas. María Alicia Zurli Giraud Billoud quedó atrapada en medio de la emergencia, con su departamento al borde del derrumbe y sin un lugar seguro donde refugiarse.
Desde la noche de los sismos, ella y su cuidador, Luis, permanecen en la calle porque el edificio donde vivían sufrió graves daños estructurales y regresar representa un riesgo. Ante esa situación, pidieron ayuda al Gobierno argentino para encontrar una solución, publicó TN.
María Alicia nació en Tres Esquinas, Mendoza. En su juventud se casó con un argentino y en 1978 ambos decidieron radicarse en Venezuela. Años después se separó y quedó sola. Su situación de salud se agravó en 2023, cuando sufrió una caída en el baño que le provocó una fractura de cadera. Como nunca recibió tratamiento, la lesión derivó en un deterioro que la dejó postrada en la cama. Desde entonces no volvió a caminar.
El hombre que decidió cuidarla
Luis conoció a María Alicia gracias al llamado de una vecina que le pidió ayuda. Él trabaja en un hospital y, al visitarla por primera vez, quedó impactado por el estado en que la encontró.
"Cuando la conocí, estaba abandonada, en una situación muy vulnerable. Estaba deshidratada, llena de heces, en una situación complicada", recordó.
A partir de ese momento comenzó a asistirla de manera permanente. Le llevaba pañales e insumos médicos y, debido a que debía viajar largas distancias para atenderla, finalmente aceptó quedarse a vivir con ella en San Martín, luego de que la propia mujer se lo propusiera. "Se hizo costumbre. Si nadie la quiere ayudar, bueno, acá estoy. De alguna manera, la adopté", explicó.
Sobre la familia de María Alicia, contó que tiene dos hermanos, de 76 y 73 años, que conocen su estado de salud, aunque ambos también presentan problemas físicos y decidieron no involucrarse. "Ella es la mayor y todos saben cómo está. Hizo videollamadas con su hermano, pero no cambió nada. Su único contacto en Venezuela era su exmarido, que falleció hace unos años, y quedó totalmente sola", señaló.
Luis aseguró además que, cuando todavía funcionaba la Cancillería argentina en Caracas, presentó una carpeta con toda la documentación del caso, aunque no obtuvo respuestas. "Les incomodaba mucho que yo fuera, no hicieron mucho por ella. Después intenté en la oficina de Colombia y elevaron el caso. El año pasado me contactaron para hacer un seguimiento, pero nunca vinieron a visitarla", afirmó.
Pese a sus limitaciones físicas, aclaró que la mujer permanece lúcida. "Está lúcida, se acuerda de su familia y está bien. Su problema es físico-motor", explicó.
El terremoto que los obligó a abandonar su hogar
Luis relató que el miércoles llegó a la vivienda un poco antes de lo habitual. Mientras conversaba con María Alicia, su teléfono celular comenzó a emitir una alarma que no dejaba de sonar.
"No entendí qué estaba pasando. A los 10 segundos empezó a moverse el edificio. Primero fueron movimientos leves y después eran movimientos bruscos que nos hacían chocar contra la pared. Se movía para todos lados y no podíamos hacer nada", recordó.
En medio del pánico, ambos comenzaron a pedir ayuda convencidos de que el edificio podía derrumbarse. "Ella estuvo llorando, entró en crisis, tenía el corazón acelerado. Tenía miedo de que se derrumbara todo, así que la monté en una silla de ruedas y salimos. Por suerte estamos en un segundo piso y bajamos", contó.
Desde entonces permanecen a la intemperie porque consideran que el edificio ya no ofrece condiciones de seguridad.
"No es recomendable regresar porque podría ser trágico y anoche pasamos en la calle. Ella no puede estar a la intemperie mucho tiempo más y vamos a terminar entrando de nuevo al departamento aunque sea riesgoso, pero no hay alternativas", lamentó.
Según describió, la situación en el barrio también es crítica. Muchos edificios colapsaron y los comercios que quedaron en pie permanecen cerrados. "Nadie nos ayudó, cada uno carga su desgracia y es difícil incluso encontrar algún lugar para comprar comida", dijo.
Mientras las autoridades concentran los esfuerzos en los edificios completamente derrumbados, Luis asegura que ellos siguen esperando asistencia. "Fue algo catastrófico y el Gobierno le está dando prioridad a los edificios derrumbados. Nosotros estamos en la última fila, pero necesitamos que alguien nos ayude. Estamos a la buena de Dios", imploró.