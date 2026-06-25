El drama de una argentina atrapada por los terremotos en Venezuela: tiene 79 años, está postrada y pide ayuda para regresar

María Alicia nació en Tres Esquinas, Mendoza. En su juventud se casó con un argentino y en 1978 ambos decidieron radicarse en Venezuela. Años después se separó y quedó sola. Su situación de salud se agravó en 2023, cuando sufrió una caída en el baño que le provocó una fractura de cadera. Como nunca recibió tratamiento, la lesión derivó en un deterioro que la dejó postrada en la cama. Desde entonces no volvió a caminar.