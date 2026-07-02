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La UTN abrió cursos de inglés para el segundo cuatrimestre: requisitos y horarios

La propuesta está destinada a docentes, alumnos y graduados. Las clases iniciarán en agosto, con niveles A1 y A1+, y se dictarán los miércoles de 14 a 16.

CONVOCATORIA. La UTN abrió las inscripciones para alumnos, docentes y graduados.
CONVOCATORIA. La UTN abrió las inscripciones para alumnos, docentes y graduados. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UTN Tucumán abrió la inscripción a cursos de inglés (niveles A1 y A1+) para el segundo cuatrimestre de 2026, destinados a su comunidad para sumar herramientas académicas.
  • Las clases se dictarán los miércoles de 14 a 16 desde agosto. La inscripción requiere completar un formulario digital y transferir el pago de la cuota mensual de $35.000.
  • Impulsada por Relaciones Internacionales, la iniciativa busca potenciar el perfil de los asistentes para facilitar su acceso a becas, intercambios y al mercado laboral global.
Resumen generado con IA

Aprender inglés sigue siendo una de las herramientas más buscadas por estudiantes y graduados y que quieren sumar habilidades para la universidad, el trabajo o futuras oportunidades académicas. 

En ese marco, la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT) abrió las inscripciones para sus cursos de inglés correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026.

La convocatoria está dirigida a docentes, alumnos y graduados, y forma parte de las propuestas impulsadas por la Dirección de Relaciones Internacionales de la institución. Las clases comenzarán en agosto y estarán orientadas a quienes quieran iniciar o fortalecer su formación en el idioma.

Qué niveles están disponibles

Según la información difundida por la UTN, los niveles disponibles para esta nueva etapa son A1 y A1+. Se trata de instancias iniciales, pensadas para quienes están dando sus primeros pasos en el aprendizaje del inglés o necesitan reforzar contenidos básicos.

CONVOCATORIA. La UTN abrió las inscripciones para alumnos, docentes y graduados. CONVOCATORIA. La UTN abrió las inscripciones para alumnos, docentes y graduados. / CAPTURA DE PANTALLA

La propuesta puede ser una buena oportunidad para quienes buscan mejorar su perfil académico, prepararse para futuras becas, intercambios, lecturas universitarias o búsquedas laborales en las que el idioma funciona como un plus.

Día, horario y modalidad de cursado

El curso de inglés 2026, correspondiente al segundo cuatrimestre, se dictará los miércoles de 14 a 16. La cursada iniciará en agosto y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Desde la institución remarcaron que quienes quieran sumarse deberán completar el formulario de inscripción. En el flyer de la convocatoria se indica que el acceso al formulario se realiza a través de un código QR.

Cuánto cuesta y cómo se paga

Para completar la inscripción, los interesados deberán abonar previamente la cuota mensual, que tiene un valor de $35.000. Un dato importante es que no se paga matrícula de inscripción, por lo que el único pago informado corresponde a la cuota mensual.

El pago se realiza por transferencia a la cuenta de la Universidad Tecnológica Nacional y una vez completado, se debe adjuntar el comprobante en el formulario de inscripción.

Además, al finalizar el trámite, también se solicita enviar el comprobante por mail a flaviatoroutn@gmail.com

Qué datos incluir en el mail

En el correo electrónico, los interesados deberán aclarar el nivel elegido, ya sea A1 o A1+, el mes que se abona, el nombre completo y el DNI del alumno. 

Para consultas, la UTN-FRT informó como vías de contacto el WhatsApp 381 609 5981 y el correo sbascary@frt.utn.edu.ar

La convocatoria ya está abierta y está destinada a quienes quieran sumar el inglés a su formación durante el segundo cuatrimestre.

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