Transporte público

Suba del boleto: los colectivos interurbanos actualizan los valores desde hoy

El incremento del 36% se hará efectivo en todas las unidades provinciales desde este jueves. Los nuevos montos.

TRANSPORTE PÚBLICO. Los viajes en colectivo tuvieron una actualización del 36% en el boleto.
TRANSPORTE PÚBLICO. Los viajes en colectivo tuvieron una actualización del 36% en el boleto.
Por Bárbara Nieva 01 Julio 2026

Resumen para apurados

  • Los colectivos interurbanos de Tucumán aumentarán sus tarifas un 36% a partir de este jueves, tras una actualización de valores dispuesta para el transporte público provincial.
  • La medida se implementará en todas las unidades provinciales de transporte. El incremento del boleto se suma a las recientes variaciones tarifarias en los servicios locales.
  • Esta suba impactará directamente en el bolsillo de miles de usuarios diarios que se trasladan entre municipios, reavivando el debate sobre la calidad y el costo del servicio.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánEl MollarRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es quién en el caso Lebbos: los protagonistas de una investigación que atravesó veinte años
1

Quién es quién en el caso Lebbos: los protagonistas de una investigación que atravesó veinte años

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
2

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
3

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú
4

Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú

Se busca renovar las estrategias de enseñanza en 30 instituciones secundarias de Tucumán
5

Se busca renovar las estrategias de enseñanza en 30 instituciones secundarias de Tucumán

Ranking notas premium
Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
1

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
2

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli
3

Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
4

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
5

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Más Noticias
El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Jaldo reconoció un difícil escenario: Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido

Jaldo reconoció un difícil escenario: "Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido"

Un ministro de Jaldo en la UTN y las críticas de un legislador por la suba del boleto

Un ministro de Jaldo en la UTN y las críticas de un legislador por la suba del boleto

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de presta-tarjetas, bajo investigación

La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de "presta-tarjetas", bajo investigación

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Comentarios