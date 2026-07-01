Suba del boleto: los colectivos interurbanos actualizan los valores desde hoy

Resumen para apurados
- Los colectivos interurbanos de Tucumán aumentarán sus tarifas un 36% a partir de este jueves, tras una actualización de valores dispuesta para el transporte público provincial.
- La medida se implementará en todas las unidades provinciales de transporte. El incremento del boleto se suma a las recientes variaciones tarifarias en los servicios locales.
- Esta suba impactará directamente en el bolsillo de miles de usuarios diarios que se trasladan entre municipios, reavivando el debate sobre la calidad y el costo del servicio.
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