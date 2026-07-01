Elecciones en la UNT

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

El Ministerio Público entendió que las autoridades electorales de la UNT actuaron para adecuar el cronograma universitario a la orden de la Cámara Federal y pidió desestimar la denuncia penal.

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal federal Agustín Chit pidió desestimar la denuncia de Cabrera y Abdala contra la Junta Electoral de la UNT en Tucumán, al descartar delitos en su accionar.
  • La denuncia acusaba a la junta, pero el Ministerio Público determinó que las autoridades solo adecuaron el cronograma electoral según lo ordenado por la Cámara Federal.
  • Este dictamen judicial debilita la posición de los denunciantes y despeja el camino legal para la normalización del proceso electoral dentro de la universidad tucumana.
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