Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

Resumen para apurados
- El fiscal federal Agustín Chit pidió desestimar la denuncia de Cabrera y Abdala contra la Junta Electoral de la UNT en Tucumán, al descartar delitos en su accionar.
- La denuncia acusaba a la junta, pero el Ministerio Público determinó que las autoridades solo adecuaron el cronograma electoral según lo ordenado por la Cámara Federal.
- Este dictamen judicial debilita la posición de los denunciantes y despeja el camino legal para la normalización del proceso electoral dentro de la universidad tucumana.
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