"Bart", el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

El sábado, el canciller Pablo Quirno informó la llegada de una misión consular a Venezuela para relevar "las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos entre los escombros". En esa oportunidad describió la situación del país con una frase contundente: "Venezuela hoy es un pueblo rodeado de infraestructura caída".