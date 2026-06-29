"Bart", el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

Resumen para apurados
- El perro rescatista argentino "Bart" localizó con vida a dos niños atrapados bajo los escombros este domingo en Venezuela, durante la misión humanitaria por los sismos.
- Tras dos fuertes terremotos, el pastor belga del equipo militar argentino ingresó por un túnel de escombros y detectó a las víctimas, guiando con precisión la excavación.
- El rescate destaca la cooperación internacional en catástrofes, mientras la delegación argentina continúa la búsqueda de otros ciudadanos desaparecidos en la zona.
"Bart" se convirtió en uno de los protagonistas de la misión humanitaria argentina desplegada en Venezuela tras los dos terremotos que devastaron Caracas y La Guaira. El pastor belga malinois fue fundamental para localizar a dos niños que permanecían atrapados bajo los escombros de una estructura colapsada y permitió que ambos fueran rescatados con vida.
La historia del perro comenzó a conocerse luego de que se viralizara el video del momento en que los rescatistas encontraban a los menores. El animal integra el contingente enviado por el Gobierno argentino a las zonas más afectadas por los sismos.
"Bart" pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas y es guiado por el agente civil Cristian Giroti. Según informó el Ministerio de Defensa, el can ingresó por un túnel abierto entre los escombros y marcó presencia positiva, lo que permitió orientar la búsqueda y concentrar las tareas de excavación en el lugar exacto.
Desde la cartera señalaron que su intervención fue determinante para el rescate de los dos menores. "Una acción que nos llena de orgullo y refleja el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la misión más importante de todas, salvar vidas", expresaron en un comunicado oficial.
Cómo fue el rescate
El operativo se desarrolló el domingo por la tarde. El equipo argentino se dirigía hacia otro punto asignado cuando recibió un llamado de urgencia del personal de Protección Civil de Venezuela, que había confirmado la posible presencia de personas con vida en la zona.
Fue entonces cuando "Bart" ingresó por un túnel entre los escombros y detectó señales que permitieron redirigir toda la excavación hacia el sector donde finalmente fueron encontrados los dos niños.
Los infantes de marina trabajaron junto al animal y "contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada", precisó el Ministerio de Defensa a través de su cuenta en la red social X. Al finalizar el operativo, las autoridades venezolanas presentes en el lugar reconocieron públicamente el trabajo del perro.
La misión argentina en Venezuela
El contingente argentino participa de una misión de respuesta humanitaria que incluye tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a los equipos locales e internacionales que trabajan en las zonas afectadas. Los infantes de marina operan en coordinación con las autoridades venezolanas y con otros contingentes extranjeros desplegados en el terreno.
El sábado, el canciller Pablo Quirno informó la llegada de una misión consular a Venezuela para relevar "las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos entre los escombros". En esa oportunidad describió la situación del país con una frase contundente: "Venezuela hoy es un pueblo rodeado de infraestructura caída".
Este domingo, Quirno también confirmó que el Gobierno recibió siete pedidos de búsqueda de ciudadanos argentinos que se encontraban en distintos puntos de Venezuela al momento de los dos terremotos. Cuatro de esas personas fueron encontradas con vida, mientras que las tareas continúan para localizar al resto.
Además, se confirmó que seis ciudadanos argentinos fueron hallados muertos y que una persona permanece internada en un centro de salud local.
El canciller agregó que tienen registrados tres grupos familiares de argentinos con niños y otros dos ciudadanos que quedaron en situación de vulnerabilidad como consecuencia de los movimientos sísmicos. Entre esos casos figura un menor que permanece solo, sin su familia.
La desesperada búsqueda de Lucas Gámez
A cinco días de los terremotos, Lucas Gámez, un niño argentino de ocho años, continúa desaparecido en La Guaira, una de las ciudades más golpeadas por los sismos.
El menor había viajado junto a sus tíos para pasar un día de playa. Según contó su padre, Marcos Gámez, al canal TN, después de regresar del mar Lucas volvió al edificio junto a uno de sus tíos. Como el ascensor par estaba fuera de servicio, ambos utilizaron el ascensor impar junto a otra persona que se dirigía al séptimo piso.
Ese sobreviviente fue quien pudo reconstruir los últimos movimientos del niño. "Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso", relató Marcos Gámez.
La familia desconoce si Lucas y su tío alcanzaron a ingresar al departamento o si quedaron atrapados en la escalera o en el pasillo del segundo piso. El padre aseguró que no tuvieron contacto directo con el niño, aunque les informaron que hace dos días habría intentado comunicarse.
"Por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado", sostuvo.
El domingo, la familia recibió un aviso sobre una supuesta aparición del menor, pero terminó siendo una falsa alarma. "Fue muy decepcionante. Nos montaron en la ambulancia, nos decían que el chico ya venía y luego de esperar una hora los rescatistas suizos nos dijeron que era una persona adulta", recordó Marcos.
A pesar de ese duro momento, mantiene la esperanza de encontrar con vida a su hijo. "Nos da esperanzas que él es un chico delgado y puede caber en espacios reducidos entre concreto y concreto", expresó.
Mientras continúan las tareas de rescate, familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales para difundir la búsqueda de Lucas y ampliar las posibilidades de encontrarlo.