"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

“¿Cómo van?”, preguntan dos jóvenes en moto que se detienen justo en la puerta de la feria. “0 a 0 por ahora”, responde ‘Mike’. “Tengo muy buena onda con la gente. Yo además de vender, también cuido motos, y los clientes siempre me preguntan de dónde soy y me desean que ganemos”, afirma. El fútbol es una de las cosas que lo unen a nuestro país. Aunque, más que nada, lo conecta con el suyo. Hace seis años que no vuelve a Senegal porque la economía no acompaña, pero la pelota al menos lo acerca a sus afectos del otro lado del océano. “Siempre nos mandamos mensajes con mi familia y mis amigos después de los partidos; opinamos sobre los jugadores y también de los rivales”, explica.