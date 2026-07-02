Milagro en Venezuela: así trabajan en el rescate de Hernán Gil, el sobreviviente que permanece atrapado bajo un edificio derrumbado
Los rescatistas mantienen contacto permanente con el sobreviviente y avanzan lentamente entre los escombros con la esperanza de lograr una extracción segura y con vida.
Resumen para apurados
- Rescatistas internacionales trabajan en Venezuela para liberar a Hernán Gil, atrapado hace una semana bajo un edificio tras el devastador terremoto que azotó al país.
- Para evitar nuevos derrumbes, rescatistas internacionales avanzan lentamente y asisten con agua y comida a Gil, atrapado hace una semana tras el colapso de su edificio.
- El caso es un símbolo de esperanza ante una tragedia que deja 2.295 muertos y miles de damnificados, mientras 3.000 rescatistas buscan sobrevivientes a contrarreloj.
El operativo para rescatar a Hernán Gil continúa sin pausa en Venezuela, donde decenas de especialistas trabajan contrarreloj para liberar al hombre que permanece atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó tras el devastador terremoto en Venezuela.
Durante las últimas horas se difundieron imágenes que muestran al sobreviviente consciente, mientras los rescatistas mantienen contacto permanente con él para monitorear su estado de salud y avanzar con extrema precaución en una operación considerada de alto riesgo.
"Hernán, necesito que mires a la cámara"
El video, compartido por el equipo USAR de Bomberos de Chile, registra uno de los momentos más emotivos del operativo. A través de una pequeña abertura entre los bloques de concreto, una cámara logra enfocar al vigilante venezolano.
"Hernán, necesito que mires a la cámara".
Tras escuchar el pedido, el hombre levanta lentamente la cabeza. Las imágenes muestran que permanece consciente, aunque presenta una lesión visible en uno de sus ojos y utiliza un tapabocas.
La grabación representa una prueba de vida clave para los equipos de rescate, que continúan trabajando sin detener las maniobras para evitar un nuevo derrumbe.
Un rescate que avanza centímetro a centímetro
El mayor desafío ya no es localizar a Hernán Gil, sino llegar hasta él sin comprometer la estabilidad de la estructura.
El sobreviviente quedó atrapado hace aproximadamente una semana, cuando el edificio donde trabajaba se desplomó durante el doble terremoto que sacudió al país.
Desde que fue encontrado con vida, las tareas de rescate se extendieron por más de 50 horas debido a la enorme cantidad de escombros que permanecen sobre el sector donde se encuentra.
Según informó el equipo USAR de Bomberos de Chile, el hombre continúa recibiendo agua y alimentos mientras se intenta abrir un acceso seguro para extraerlo.
Participan rescatistas de distintos países
El operativo reúne a especialistas internacionales con experiencia en estructuras colapsadas, quienes trabajan de manera coordinada para minimizar cualquier riesgo.
Uno de los integrantes del equipo portugués que participa en la misión explicó que cada movimiento debe planificarse cuidadosamente, ya que retirar un bloque de concreto podría desestabilizar el resto del edificio.
Por esa razón, las maniobras avanzan lentamente y bajo una estricta evaluación técnica.
Una semana después del terremoto
El caso de Hernán Gil se convirtió en uno de los principales símbolos de esperanza tras el desastre que afectó a Venezuela.
El bombero chileno Sebastián Mocarquer, integrante del equipo de evaluación y coordinación de desastres de las Naciones Unidas, indicó que alrededor de 3.000 rescatistas de 29 países continúan desplegados en las zonas más afectadas.
Durante los últimos días, los equipos internacionales lograron rescatar con vida a varias personas, aunque con el paso del tiempo disminuyen las probabilidades de encontrar nuevos sobrevivientes entre los escombros.
Aumenta el número de víctimas
Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades venezolanas actualizaron el balance del desastre.
Según los datos oficiales, el terremoto dejó 2.295 fallecidos, 11.267 personas heridas y 12.841 damnificados. Además, desde el sismo principal se registraron 782 réplicas, lo que mantiene en alerta a los organismos de emergencia.
Por su parte, la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que unas 16.000 personas debieron abandonar sus hogares a raíz de la catástrofe.
Mientras tanto, el operativo para rescatar a Hernán Gil continúa. Los rescatistas mantienen contacto permanente con el sobreviviente y avanzan lentamente entre los escombros con la esperanza de lograr una extracción segura y con vida.