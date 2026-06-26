Las exportaciones de producciones regionales alcanzaron un récord en valor de los últimos 22 años

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que el crecimiento de las exportaciones del conjunto de 37 complejos productivos regionales alcanzó el récord en valor de los últimos 22 años para los primeros cinco meses de 2026, con U$S 4.032 millones. También significó el mayor volumen desde 2013, con 3.124.835 de toneladas, según datos del Indec procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.