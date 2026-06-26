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Las exportaciones de producciones regionales alcanzaron un récord en valor de los últimos 22 años

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, el acumulado enero-mayo de 2026 superó los U$S4.000 millones.

Producción de hortalizas. AGRICULTURA
Producción de hortalizas. AGRICULTURA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura informó que las exportaciones regionales de Argentina sumaron un récord de U$S 4.032 millones en enero-mayo de 2026 por el fuerte crecimiento sectorial.
  • El logro marca un aumento interanual del 13,3% en valor y el mayor volumen desde 2013, impulsado principalmente por la acuicultura, la pesca, las legumbres y la apicultura.
  • Con Brasil, China y EE.UU. como destinos clave, estos resultados consolidan una estructura exportadora argentina más robusta, diversificada y competitiva para los próximos años.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que el crecimiento de las exportaciones del conjunto de 37 complejos productivos regionales alcanzó el récord en valor de los últimos 22 años para los primeros cinco meses de 2026, con U$S 4.032 millones. También significó el mayor volumen desde 2013, con 3.124.835 de toneladas, según datos del Indec procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

A su vez, se registró en el mismo periodo de enero-mayo de 2026 un aumento interanual de un 13,3% en el monto absoluto exportado y del 8,5% en volumen, lo que implica que los precios promedio se ubicaron en U$S1.290,2 por tonelada (+4,4% respecto del año anterior).

Los complejos Acuicultura y Pesca, Apicultura, Aromáticas, Especias y Otros y Hortalizas Pesadas verificaron su mejor enero-mayo en valor desde 2004, con crecimientos interanuales en valor de 22,9%, 86,8%, 6,6% y 14,4%, respectivamente.

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A su vez, en términos absolutos, los complejos de Acuicultura y Pesca, Legumbres, Apicultura, Cítricos Agrios, Ovinos, Hortalizas Pesadas, Algodón y Tabaco en conjunto tuvieron un desempeño positivo y aportaron U$S517,7 millones más que en el mismo período del año anterior.

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Brasil, China y EEUU son los principales destinos de los productos de estas producciones, donde el desempeño presentado refleja el dinamismo de estas economías, consolidando una estructura exportadora más robusta, diversificada y competitiva, informó la Secretaría de Agricultura.

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