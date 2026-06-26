Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

En Colalao del Valle, la mayoría de los proyectos vitivinícolas nacen de una tradición familiar. El de Cáscara Negra, en cambio, tuvo un origen distinto: comenzó como un vino para compartir entre amigos, pero fue el amor de un capataz lo que le dio nombre y alma. "Estaban cosechando la fruta y uno de los capataces dice casi llorando: 'Hay que sacar la uva porque ya queda la cáscara negra nomás'", relata a LA GACETA Matías Sánchez, gerente comercial del proyecto. Esa frase, dicha con la emoción de quien ve cómo las abejas se llevan el fruto, terminó bautizando a una bodega que hoy produce 12.000 botellas. Así, lo que comenzó como un hobby entre amigos se transformó en un proyecto concreto que ya busca su lugar en el mapa de los Valles Calchaquíes.