Sector granario: se esperan récords en volumen de producción y en exportación de maíz

La razón detrás de estos números del cereal estriba en la producción, que se ubicó en un gran volumen en los últimos años y en la actual cosecha alumbró directamente una cifra récord que va de los 68 millones de toneladas -según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)- a los 70 millones de toneladas proyectados por el Gobierno nacional-, pasando por los 64 millones de toneladas -que proyecta la Bolsa de Cereales de Buenos Aires-. Este última entidad señaló que la cosecha ya avanzó a un 43,6% del área apta. Los productores están cerca de finalizar de levantar la soja, y seguirán con el maíz.