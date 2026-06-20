Sector granario: se esperan récords en volumen de producción y en exportación de maíz

La exportación de maíz avanza a batir un récord en volumen y a dejar uno de los mayores ingresos de divisas registrado hasta ahora. En el ciclo comercial pasado, 2024/2025, se colocaron en el mundo 29,1 millones de toneladas del cereal por U$S 6.100 millones. Para esta temporada comercial se pasará a 45 millones de toneladas, por U$S 9.000 millones: un salto del 54,6% en tonelaje y del 47,5% en valor.
La razón detrás de estos números del cereal estriba en la producción, que se ubicó en un gran volumen en los últimos años y en la actual cosecha alumbró directamente una cifra récord que va de los 68 millones de toneladas -según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)- a los 70 millones de toneladas proyectados por el Gobierno nacional-, pasando por los 64 millones de toneladas -que proyecta la Bolsa de Cereales de Buenos Aires-. Este última entidad señaló que la cosecha ya avanzó a un 43,6% del área apta. Los productores están cerca de finalizar de levantar la soja, y seguirán con el maíz.
En este marco, los datos oficiales de los primeros dos meses del ciclo comercial 2025/2026 -marzo y abril- muestran una realidad contundente. “Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante los primeros dos meses del ciclo comercial 2025/26 ya se exportaron 9,9 millones de toneladas de maíz, volumen que supera en 3,2 millones de toneladas tanto al registrado en igual fecha del ciclo previo como al promedio de los últimos cinco años”, destacó Mateo Schildknecht, analista de granos de la consultora AZ-Group.