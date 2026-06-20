Advierten sobre las consecuencias del posible exceso en la producción de caña de azúcar

Agregó que en respuesta a estas afirmaciones se dice que es prematura una formulación de caña en pie, dado que hay que esperar las condiciones climáticas de noviembre, para recién entonces saber la realidad. “Puede que esperar sea tarde. Se afirma también que será posible la molienda total si se extienden los tiempos y que de esa manera no hay riesgos de que quede caña sin moler. Con el propósito de colaborar en el análisis, y lejos de abrir una polémica, quiero destacar que noviembre es un mes habitualmente de escasa o nula molienda. Una larga serie histórica así lo indica, y como ejemplo en los últimos cinco años la producción promedio para ese mes fue de solo 21.000 toneladas de azúcar, o sea casi nada y equivalentes a dos días de molienda”, recordó el especialista.