Cómo detectar seis meses antes que vas camino al sobreendeudamiento

El ratio de endeudamiento supera el umbral crítico

El ratio de endeudamiento es una métrica de oro. Se calcula dividiendo tus cuotas mensuales totales por tus ingresos netos. Si el indicador supera el 30% o 35%, es una señal de alarma. Cuando más de un tercio de lo que ganás le pertenece a los acreedores antes del inicio del mes, cualquier imprevisto te obligará a seguir haciendo crecer la deuda. Así, los pagos se convierten en un círculo vicioso.