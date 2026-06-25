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Cómo detectar seis meses antes que vas camino al sobreendeudamiento

Pagar el mínimo de la tarjeta, agotar los ahorros o sentir ansiedad al mirar el saldo son alarmas que el bolsillo enciende antes del colapso.

Cuáles son las señales de alarma que te anticipan una situación crítica en tus finanzas.
Cuáles son las señales de alarma que te anticipan una situación crítica en tus finanzas. Foto: diputadosbas.com.ar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Finanzas personales: expertos señalan cinco alarmas clave para detectar y prevenir el sobreendeudamiento con seis meses de anticipación y evitar el colapso financiero.
  • El proceso se inicia al pagar solo el mínimo de las tarjetas, superar el 30% de deuda sobre los ingresos netos, agotar ahorros de emergencia y recurrir a préstamos informales.
  • Identificar estas alarmas a tiempo permite corregir el rumbo financiero con liquidez disponible, evitando quiebras personales y el deterioro de la salud mental a futuro.
Resumen generado con IA

El endeudamiento excesivo es perjudicial en las finanzas personales, pero hay factores que sirven para anticiparse al estado más crítico. En el ámbito de la economía personal, la prevención no es solo una virtud, es también una estrategia de supervivencia. Cuando las finanzas familiares colapsan, las señales de alarma suelen llevar un periodo encendidas.

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La anticipación puede ser el punto clave para no llegar a un punto donde es imposible el retorno. Hay cinco indicadores financieros que te avisan, con un buen período de margen, que la salud crediticia está corriendo riesgo.

Efecto “bola de nieve” en tarjetas de crédito

El primer síntoma de alarma no es dejar de pagar la tarjeta definitivamente, sino empezar a pagar el monto mínimo. Financiar los saldos mes a mes porque el total licúa tus ingresos, significa usar deuda para pagar consumo corriente –comida, nafta, servicios–. Financiar el gasto diario con tasas de interés compuesto es una trampa: pagás el costo de hoy con ingresos futuros, más un recargo.

El ratio de endeudamiento supera el umbral crítico

El ratio de endeudamiento es una métrica de oro. Se calcula dividiendo tus cuotas mensuales totales por tus ingresos netos. Si el indicador supera el 30% o 35%, es una señal de alarma. Cuando más de un tercio de lo que ganás le pertenece a los acreedores antes del inicio del mes, cualquier imprevisto te obligará a seguir haciendo crecer la deuda. Así, los pagos se convierten en un círculo vicioso.

Migración al crédito informal

Cuando el dinero empieza a escasear en medio del mes, antes del siguiente sueldo, la señal de alerta es el cambio de comportamiento. Recurrir a préstamos de familiares, adelantos de sueldo o incluso  microcréditos para llegar a fin de mes pueden ser esos indicadores. Se trata de parches financieros informales que constituyen la prueba de que tu estructura de gastos superó su capacidad real.

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Desaparición del fondo de emergencia

Tus ahorros de seguridad deben poder cubrir los gastos fijos de tres a seis meses. Si en el último semestre tuviste que vaciar estos ahorros para cubrir huecos del presupuesto diario –y no para emergencias reales–, tu salud financiera está entrando en un estado crítico. Sin ahorros, quedás expuesto a que se derrumbe tu economía.

Estrés financiero

Las finanzas se trasladan a la salud mental y emocional. Si evitéis mirar la cuenta, postergás la revisión de los resúmenes de cuenta por miedo a encontrarte con la realidad o sentís ansiedad cuando está por vencer la tarjeta, tu cerebro ya detectó una crisis o, cuanto menos, una dificultad para el pago.

En definitiva, el sobreendeudamiento se puede curar cuando todavía hay liquidez. Si se hace más tarde, entonces la situación pasa a otro nivel de complejidad. Detectar estos indicadores seis meses antes puede marcar una gran diferencia en tu futuro financiero.

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