Subió más de 500% una tasa aeroportuaria y viajar en avión será más caro: cuándo se comenzará a aplicar

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional aumentó un 565% la Tasa de Seguridad de la Aviación para vuelos de cabotaje en Argentina desde el 27 de junio para financiar la PSA.
- La medida, oficializada en el Boletín Oficial, eleva la tasa de $260 a $1.725 por pasajero. El tributo no se actualizaba desde enero de 2023 y costea el servicio de la PSA.
- Este incremento encarecerá los pasajes aéreos de cabotaje para los viajeros, exceptuando a menores, diplomáticos y pasajeros en tránsito, impactando en el mercado turístico.
Viajar en avión dentro del país será más costoso. El Gobierno nacional dispuso un incremento del 565% en la Tasa de Seguridad de la Aviación para los vuelos de cabotaje, una medida que impactará directamente en el precio final de los pasajes aéreos emitidos desde el sábado 27 de junio.
La actualización fue oficializada este miércoles mediante la resolución 565, publicada en el Boletín Oficial. El cargo está destinado a financiar los servicios que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y no registraba modificaciones desde enero de 2023.
Con el nuevo esquema, la tasa para los vuelos de cabotaje pasará de $260 a $1.725 por pasajero. En cambio, para los vuelos regionales e internacionales se mantendrá sin cambios en U$S 1,40. De esta manera, los tickets aéreos incorporarán un recargo más elevado en el valor final abonado por los viajeros.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la decisión responde al aumento de los costos operativos vinculados con la prestación del servicio. En los fundamentos de la medida señalaron que "resulta necesario actualizar el valor de la tasa atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad".
A quiénes alcanza la tasa
La Tasa de Seguridad de la Aviación se aplica a todos los pasajeros que embarquen en vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos y aeródromos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos.
El tributo fue creado en 2006 mediante la Ley 26.102 con el objetivo de financiar las tareas de seguridad aeroportuaria que lleva adelante la PSA para prevenir y responder ante actos de interferencia ilícita en la aviación civil.
Quiénes están exentos del pago
La normativa contempla cuatro grupos de pasajeros exceptuados de abonar la tasa.
- En primer lugar, los menores de 3 años que viajen en vuelos de cabotaje y los menores de 2 años en vuelos regionales o internacionales.
- También quedan exentos los diplomáticos.
- La excepción alcanza además a quienes embarquen en aeronaves con matrículas públicas nacionales o provinciales, como las militares, sanitarias, policiales o aduaneras, cuando se encuentren cumpliendo su misión específica, así como a quienes viajen en aeronaves sanitarias.
- Por último, no deberán abonar la tasa los pasajeros en tránsito, es decir, aquellos que llegan a un aeropuerto, realizan una escala y continúan su itinerario en el mismo vuelo.