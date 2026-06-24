Subió más de 500% una tasa aeroportuaria y viajar en avión será más caro: cuándo se comenzará a aplicar

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la decisión responde al aumento de los costos operativos vinculados con la prestación del servicio. En los fundamentos de la medida señalaron que "resulta necesario actualizar el valor de la tasa atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad".