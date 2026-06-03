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Más apoyo al campo: el gobierno de Milei lanzó una línea para financiar camiones y vehículos destinados al transporte

La propuesta fue presentada en Agroactiva 2026 y apunta a modernizar la logística de productores y empresas.

Transporte. AGRICULTURA
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Milei lanzó en Agroactiva 2026 una línea de financiamiento estatal para adquirir vehículos de transporte y modernizar la logística del sector agropecuario.
  • Instrumentada por el BICE mediante leasing con tasa fija desde 19,45%, la medida financia hasta el 100% de camiones y utilitarios para productores y pymes del sector.
  • Esta iniciativa busca consolidar el dinamismo del campo, mejorar la competitividad en el traslado de granos y hacienda, y promover la reactivación económica nacional.
Resumen generado con IA

Como parte de su estrategia de apoyo al sector agropecuario, uno de los segmentos de la economía que mostró dinamismo en los últimos meses, el gobierno de Javier Milei presentó una nueva línea de financiamiento destinada a la adquisición de vehículos para transporte y logística rural.

La iniciativa fue anunciada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la muestra Agroactiva 2026 y será canalizada a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El objetivo es acompañar a productores y empresas en la ampliación y modernización de su capacidad de transporte mediante la compra de rodados productivos nuevos.

La propuesta contempla el financiamiento de hasta el 100% de la inversión para la adquisición de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios. 

La línea se instrumentará bajo la modalidad de leasing, con una tasa fija en pesos desde el 19,45% y beneficios impositivos asociados, entre ellos la posibilidad de deducir las cuotas del Impuesto a las Ganancias y diferir el pago del IVA durante la vigencia del contrato.

Según se informó, los créditos tendrán un plazo de hasta tres años y podrán otorgarse tanto en pesos como en dólares. Están dirigidos a productores y empresas PyME, con montos que van desde los $80 millones hasta un máximo de $6.500 millones por solicitante.

En Agricultura señalaron que la herramienta busca fortalecer la logística vinculada a la producción agropecuaria, un aspecto clave para el traslado de granos, hacienda e insumos en las distintas regiones del país.

Los interesados podrán acceder a la línea en el stand de la Secretaría de Agricultura durante Agroactiva, donde el BICE también ofrece otras alternativas de financiamiento para el sector.

Entre ellas figuran créditos en valor producto para actividades agrícolas y ganaderas, con cuotas expresadas en kilos de novillo para financiar capital de trabajo, recría, engorde y compra de vientres. También se incluyen líneas específicas para tambos, con cuotas referenciadas en litros de leche destinadas a la incorporación de tecnología y automatización, y para productores porcinos, con financiamiento orientado a genética, infraestructura y equipamiento.

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