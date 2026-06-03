Más apoyo al campo: el gobierno de Milei lanzó una línea para financiar camiones y vehículos destinados al transporte

Entre ellas figuran créditos en valor producto para actividades agrícolas y ganaderas, con cuotas expresadas en kilos de novillo para financiar capital de trabajo, recría, engorde y compra de vientres. También se incluyen líneas específicas para tambos, con cuotas referenciadas en litros de leche destinadas a la incorporación de tecnología y automatización, y para productores porcinos, con financiamiento orientado a genética, infraestructura y equipamiento.