Cuáles son los 10 autos más baratos en Argentina en junio

Mayo fue un mes de receso para la industria automotriz. Los resultados del mes anterior fueron inferiores a los esperados en relación a los niveles del mismo período en 2025. Según Acara, se patentaron muchos menos autos que en mayo del año pasado. El recuento del quinto mes de 2026 fue de 41.921 unidades patentadas en total, un 25.6% menos que el interanual.