Cuáles son los 10 autos más baratos en Argentina en junio

Resumen para apurados
- Acara reveló que en junio el Renault Kwid es el auto más barato de Argentina, en un contexto de caída interanual del 25,6% en los patentamientos registrados en mayo.
- La recesión generó una fuerte baja en las ventas generales. Ante el estancamiento de precios, los autos chinos ganan terreno debido a la flexibilización de las importaciones.
- La llegada de vehículos importados desafía el histórico liderazgo nacional en el sector. El próximo balance de Acara será clave para proyectar el rumbo de la industria.
La Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) compartió los últimos datos obtenidos en el mes de mayo. El informe permitió determinar cuál es la situación actual en las ventas en el rubro y también cuáles son los autos más económicos a junio de 2026.
Mayo fue un mes de receso para la industria automotriz. Los resultados del mes anterior fueron inferiores a los esperados en relación a los niveles del mismo período en 2025. Según Acara, se patentaron muchos menos autos que en mayo del año pasado. El recuento del quinto mes de 2026 fue de 41.921 unidades patentadas en total, un 25.6% menos que el interanual.
Los 10 autos más baratos en junio de 2026
Promediando la primera mitad del año, Acara lanzará un nuevo informe en los próximos días para tener el primer gran análisis semestral de 2026. La tendencia muestra un estancamiento en los precios de varios modelos que permanecen sin modificaciones desde hace meses.
Al top 10 de los vehículos más convenientes de este mes, una marca ingresó con tres modelos: Fiat. Pero la marca italiana no logró el podio, que quedó ocupado por Renault.
10. Suzuki Swift Hybrid GLX MT: $31.974.000
9. Fiat Cronos: $31.600.000
8. Peugeot 208: $31.460.000
7. Fiat Argo: $30.700.000
6. JAC S2: $30.514.000
5. MG3 ICE: $30.514.000
4. Fiat Mobi: $28.060.000
3. Hyundai HB20: $27.600.000
2. JMEV Easy 3: $27.594.00
1. Renault Kwid (naftero): $26.490.000
El Renault Kwid logra mantenerse con el liderazgo de los autos más económicos de Argentina. Al igual que el primero del top, mantuvieron sus precios el Hyundai HB20, Peugeot 208, el eléctrico JMEV Easy 3, JAC S2 y Suzuki Swift Hybrid.
Los modelos de Fiat dieron el salto de precio más considerable con aumentos cercanos al medio millón respecto del mes pasado.
La presencia de autos chinos a raíz de la flexibilización en las importaciones rompió la preeminencia de los vehículos argentinos en la industria automotriz. Ingresaron al mercado no solo con novedades tecnológicas, sino también con modelos y precios que atrajeron a los compradores.
Los autos más vendidos de junio
Entre los autos más vendidos del mes no quedaron necesariamente los más económicos, sino lo saque históricamente tuvieron más éxito.
1. Toyota Hilux
2. Ford Territory
3. Ford Ranger
4. Toyota Yaris hatchback
5. Toyota Yaris Cross
6. Volkswagen Amarok
7. Fiat Cronos
8. Volkswagen Tera
9. Chevrolet Tracker
10. Toyota Corolla Cross