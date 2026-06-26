Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección
El Grupo H se define este viernes con cuatro equipos que todavía pueden terminar segundos. Todos los escenarios, las combinaciones posibles y el seleccionado que hoy aparece con mayores probabilidades de enfrentar a la "Albiceleste".
Resumen para apurados
- Argentina conocerá este viernes a su rival de 16avos del Mundial 2026, que surgirá del Grupo H integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
- Con el liderazgo de Argentina asegurado, la definición del Grupo H determinará el cruce. Cabo Verde tiene el 55% de probabilidades, seguido por Arabia Saudita y Uruguay.
- El cruce de 16avos se disputará el 3 de julio en Miami. El resultado de este viernes delineará el camino de la Albiceleste en la fase de eliminación directa del torneo.
Antes de pensar en los octavos de final, la selección argentina todavía tiene un compromiso pendiente ante Jordania. Sin embargo, con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, todas las miradas empiezan a dirigirse hacia el Grupo H, donde este viernes se definirá quién será el rival del equipo de Lionel Scaloni en los 16avos de final del Mundial 2026. Sobre el papel, los cuatro seleccionados llegan con posibilidades matemáticas de ocupar ese lugar: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Pero las probabilidades señalan a un claro favorito: Cabo Verde.
El seleccionado africano se convirtió en una de las revelaciones del torneo. En su primera participación mundialista sorprendió desde el debut al empatar sin goles con España, uno de los principales candidatos al título, y luego volvió a dar la nota al igualar 2-2 con Uruguay. Esos resultados lo dejaron con grandes chances de avanzar a la siguiente ronda y, según las proyecciones elaboradas por el medio estadounidense The Athletic, tiene un 55% de probabilidades de terminar como escolta del Grupo H y cruzarse con Argentina el próximo 3 de julio en Miami.
Detrás de Cabo Verde aparece Arabia Saudita, con un 29% de posibilidades de quedarse con el segundo lugar. España, aunque todavía podría terminar segunda, tiene un 84% de probabilidades de conservar el liderazgo de la zona, mientras que Uruguay, que comenzó el torneo entre los candidatos, llega a la última fecha con un panorama mucho más complejo y apenas un 6% de chances de ser el futuro rival de la Albiceleste.
La definición promete ser una de las más abiertas de la fase de grupos. España lidera con cuatro puntos, seguida por Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos, mientras que Arabia Saudita suma una unidad y también mantiene opciones de clasificación. En la última jornada se enfrentarán Uruguay y España, mientras que Cabo Verde jugará contra Arabia Saudita.
Los escenarios son múltiples. Si España derrota a Uruguay y Cabo Verde vence o empata con Arabia Saudita, los africanos serán los rivales de Argentina. Si España gana y Arabia Saudita da el golpe frente a Cabo Verde, entonces los saudíes avanzarán como escoltas. En cambio, si Uruguay logra vencer a España, dependerá de lo que ocurra en el otro encuentro: un empate o un triunfo saudí lo dejarían segundo y frente a la Selección.
También existen combinaciones que podrían resolverse por criterios de desempate. Un empate entre España y Uruguay, acompañado por una amplia victoria de Cabo Verde, podría obligar a definir posiciones por diferencia de gol. Algo similar ocurriría si Uruguay vence a España y Cabo Verde también gana, ya que ambos podrían terminar igualados en puntos y la clasificación dependería de los criterios establecidos por la FIFA.
Mientras tanto, el equipo de Scaloni observa de reojo una definición que puede marcar buena parte de su camino en el Mundial. Con el liderazgo del grupo asegurado, Argentina tiene la tranquilidad de conocer la fecha y el escenario de su próximo partido. Lo único que todavía falta descubrir es el nombre del rival, una incógnita que quedará resuelta este viernes por la noche y que, salvo una sorpresa, parece inclinarse hacia la historia inesperada de Cabo Verde.