Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

El seleccionado africano se convirtió en una de las revelaciones del torneo. En su primera participación mundialista sorprendió desde el debut al empatar sin goles con España, uno de los principales candidatos al título, y luego volvió a dar la nota al igualar 2-2 con Uruguay. Esos resultados lo dejaron con grandes chances de avanzar a la siguiente ronda y, según las proyecciones elaboradas por el medio estadounidense The Athletic, tiene un 55% de probabilidades de terminar como escolta del Grupo H y cruzarse con Argentina el próximo 3 de julio en Miami.