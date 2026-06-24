El dueño de Marolio advirtió que sin recuperación salarial no habrá repunte del consumo: “La plata no alcanza”
Víctor Fera, propietario de Marolio y Maxiconsumo, aseguró que la caída del poder adquisitivo sigue frenando las ventas y afirmó que el consumo no se recuperará mientras los salarios continúen por detrás de la inflación.
Resumen para apurados
- Víctor Fera, dueño de Marolio, advirtió recientemente en Argentina que el consumo no repuntará debido a que los salarios actuales no alcanzan para cubrir los gastos básicos.
- Ante la pérdida del poder adquisitivo, las familias recortan compras de alimentos, mientras los comercios de cercanía compiten mejor abasteciéndose directamente en mayoristas.
- La evolución de los salarios reales será clave para definir si el mercado interno se reactiva, en un sector que advierte que no alcanza solo con la desaceleración inflacionaria.
El empresario supermercadista Víctor Fera, dueño de Marolio y Maxiconsumo, lanzó una contundente advertencia sobre la situación del consumo en Argentina y sostuvo que la recuperación del mercado interno dependerá directamente de una mejora en los ingresos de trabajadores y jubilados.
Según expresó, las ventas continúan por debajo de los niveles habituales y el principal obstáculo para una reactivación sostenida es la pérdida de poder adquisitivo que viene afectando a amplios sectores de la población.
Víctor Fera: “La plata a la gente no le alcanza”
Durante una entrevista radial, Fera fue categórico al describir el panorama económico actual.
“La plata a la gente no le alcanza y no hay mucho misterio”, afirmó.
El empresario explicó que las familias deben destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a gastos esenciales como servicios, alquileres y transporte, lo que reduce significativamente la capacidad de compra para alimentos y otros productos de consumo masivo.
“Entonces termina recortando donde puede, y ahí aparece la caída del consumo”, señaló.
Sin mejora salarial, no habrá recuperación del consumo
Para el titular de Maxiconsumo, la recuperación de la actividad económica está estrechamente vinculada a la evolución de los salarios frente a la inflación.
“Hasta que los sueldos no le ganen a la inflación, el consumo no va a subir. No hay manera de que suba”, sostuvo.
Las declaraciones de Fera se producen en un contexto en el que distintos indicadores muestran dificultades para consolidar una recuperación sostenida de las ventas en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía.
El empresario consideró que el problema no se explica únicamente por los precios, sino por el deterioro acumulado de los ingresos reales durante los últimos años.
El crecimiento de los almacenes de barrio
A pesar del escenario general de retracción del consumo, Fera destacó el desempeño de los comercios de proximidad, que según su visión atraviesan una etapa favorable frente a las grandes cadenas.
“Hoy el almacenero compite mejor que nunca. En cualquier almacén de barrio se puede comprar más barato que en muchas grandes cadenas”, afirmó.
El empresario atribuyó este fenómeno a la posibilidad que tienen los pequeños comerciantes de abastecerse directamente en mayoristas, obteniendo mejores condiciones de compra y reduciendo costos de intermediación.
El rol clave de los mayoristas
Fera también remarcó la importancia que adquirió el canal mayorista dentro de la cadena de comercialización.
Según explicó, las compras por volumen permiten ofrecer precios más competitivos a los comercios minoristas, fortaleciendo su posición frente a los grandes supermercados.
“La ventaja competitiva hoy la tiene el almacenero porque somos los mayoristas los que generamos una baja en los precios por volumen y vendemos directamente de fábrica al minorista”, concluyó.
Consumo en Argentina: la preocupación del sector
Las declaraciones del dueño de Marolio reflejan una preocupación compartida por distintos sectores vinculados al consumo masivo. Mientras el Gobierno apuesta a una desaceleración inflacionaria para impulsar la actividad económica, empresarios y comerciantes advierten que la recuperación de las ventas dependerá de que los ingresos de la población vuelvan a ganar capacidad de compra.
Por eso, la evolución de los salarios reales durante los próximos meses será uno de los factores clave para determinar si el mercado interno logra finalmente recuperar dinamismo.