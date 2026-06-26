¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

Pese a que todo se maneja con el mayor hermetismo, hay una sola certeza: si los funcionarios judiciales decidieron convocar nuevamente a tres de los seis detenidos, es porque encontraron nuevas evidencias en su contra. Los que deberán presentarse para responder preguntas -aunque pueden negarse a hacerlo- son Marcos Martín Nacif (el conductor de la camioneta que transportaba la droga), Rodrigo “Icha” Chávez (detenido por ser el dueño de la Toyota Hilux) y Pablo Abraham Pérez (el empresario famaillense señalado como responsable de la carga).