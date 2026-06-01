Las exportaciones del sector pesquero crecieron durante el primer cuatrimestre de 2026

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones del sector pesquero nacional experimentaron, durante el primer cuatrimestre de 2026, un crecimiento interanual de 32% en valor, por un total de U$S867 millones, y de 28% en volumen, por 249.412 toneladas, según datos procesados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca en base a datos de Indec.
En ese período se destacaron algunos productos, que registraron aumentos en las ventas externas en volumen: crustáceos congelados (+20%); moluscos congelados (+43%); pescado fresco o refrigerado (+45%); y pescado preparaciones y conservas (+27%).
Los principales destinos fueron Estados Unidos, China, España y Brasil.
"Este resultado del sector pesquero en cuanto a exportaciones muestra a un complejo vital respecto al ingreso genuino de divisas, consolidándose como un actor clave dentro del comercio exterior argentino y posicionando a nuestro país como un proveedor global estratégico de productos de mar", señaló el organismo gubernamental.