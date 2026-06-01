Las exportaciones del sector pesquero crecieron durante el primer cuatrimestre de 2026

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones del sector pesquero nacional experimentaron, durante el primer cuatrimestre de 2026, un crecimiento interanual de 32% en valor, por un total de U$S867 millones, y de 28% en volumen, por 249.412 toneladas, según datos procesados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca en base a datos de Indec.