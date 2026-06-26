Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

“Que haya personas que eligieron el mal vivir o el mal camino es una cosa. Pero cómo se está tratando este tema es, diríamos, una falta de respeto total. Es subestimar la inteligencia de los propios famaillenses”, sostuvo el ex legislador José Orellana, uno de los referentes políticos del municipio que quedó en el centro de la investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína.
En una entrevista con LA GACETA, Orellana hizo un análisis sobre las repercusiones de esta causa que sigue avanzando y que nadie sabe con certeza hasta dónde llegará.
- ¿Cree que esa ciudad es un centro de acopio de drogas?
- De ninguna manera. En Famaillá se trabaja para tener una ciudad ordenada para que siga creciendo y progresando. Somos gente de bien.
- ¿Considera que podría transformarse en uno?
- Es muy difícil que Famaillá sea elegida para eso porque estaríamos hablando de una vinculación con la política y las fuerzas de seguridad. Es lógico que la droga pase porque es una ruta tradicional. Es lo que se dice, pero ese no es mi mundo. Te aclaro que no conozco de narcotráfico, no sé ni quiero saber.
- Pero uno de los detenidos fue candidato a concejal de su ciudad...
- Se nos quiso vincular políticamente cuando, en realidad, no estuvimos con ninguno de los detenidos. Uno de ellos sí fue candidato (NdelaR: Rodrigo “Icha” Chávez), pero por otra lista, con otros candidatos. Por eso te digo: lo veo como algo horrible, irrespetuoso, lamentable y doloroso.
- ¿Usted piensa que no puede ser elegida por los narcos?
- Famaillá es un centro de inversiones en estos momentos. Lamentablemente, es un paso obligado. Si vienen de los valles, pasan por Famaillá; si vienen de Termas, pasan por Famaillá. Estamos en un lugar de paso, pero eso no quiere decir que nuestra ciudad esté en ese mundo de la droga.
- Pero Famaillá aparece como la base de la investigación...
También nos sorprendió esta situación, pero dejarnos vinculados a una operación que, según se dijo, iba hacia Simoca o Atahona es medio fantasioso. Es hacer una película. No te digo que se pierda la subjetividad, pero, líder, también hay que ponerle algo de objetividad. Se está transmitiendo la idea de que una ciudad está enferma cuando todavía goza de buena salud.
- Muchos habitantes tienen otra mirada sobre el tema...
- No, no. Nos dedicamos a lo nuestro, a nuestras actividades. Usted me está hablando de un mundo que no es nuestro.
- Algunos dijeron que vieron vuelos de avionetas sospechosas...
- Nunca escuché algo así. La última avioneta que voló era de un circo que hacía propaganda. Lo que usted está hablando es de película; digamos que se hace amarillismo para querer dejar mal a Famaillá.
- ¿Por qué se lo nota molesto al hablar de este caso?
- Es que nuestra ciudad está integrada por gente trabajadora, profesionales y estudiantes. Nos conocemos todos. Hasta nos han querido comparar con Alberdi. Es un proceso duro que ya ha pasado y que la Justicia está investigando. En ningún momento se planteó ante el gobernador Osvaldo Jaldo un plan antinarco como se publicó.
- ¿Sabía del crecimiento económico de algunos de los detenidos que son oriundos del municipio?
- No conozco si ellos han crecido. Diríamos que sería meterme en una esfera que no es mía. No conozco si han crecido, no tengo vínculos ni relación con ellos, no los traté. Puedo conocerlos como ciudadanos de Famaillá, pero que hayan sido nombrados o reconocidos por otras cuestiones es otra cosa. Cómo viven y de qué viven no es responsabilidad mía.
- ¿De quién debería ser la responsabilidad?
- Si yo sé que hay algo malo, la Justicia y la Policía tienen que actuar. Para eso están divididos los roles. Si es que hicieron algo malo, bienvenido que los persigan y los detengan. No estamos en contra de eso; estamos molestos por cómo se trata a Famaillá y por la forma en la que se buscó vincularla.
- Se dice que los acusados están por romper el silencio. ¿Qué opina?
- No soy quién para decir eso. Lo que sí digo es que Famaillá no es lo que se está diciendo ni está contaminada como quieren hacer creer. Nuestra ciudad sigue funcionando y andando. El que anda mal va a terminar mal. Espero que se aclare todo.
- ¿Qué debería aclararse?
En ningún lado nos gusta tener una manzana podrida. Hay que sacarla, pero que se encargue cada uno de lo que le corresponde. No soy juez para acusar, culpar o hablar mal de nadie. Que sea la Justicia la que hable con las pruebas, con las detenciones y con las decisiones que tenga que tomar.