UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

- Formo parte de un proyecto con el ingeniero Pagani. Un proyecto político-institucional que en cuatro años de gestión pudo realizar un conjunto de transformaciones muy necesarias para nuestra universidad. Acciones que fueron posibles porque pudimos conformar un buen equipo de gestión y de trabajo, y porque articulamos y construimos acuerdos sobre las políticas y las acciones con las facultades y escuelas. En este marco, es central dar continuidad a ese proyecto, justamente por ello es que acepté sumarme a la fórmula con el ingeniero Pagani. También considero que la situación inédita que estamos atravesando requiere, en primer lugar, conocer el fallo definitivo de la Cámara y a partir de allí construir los acuerdos necesarios para que la formula resultante -en la que me veo formando parte- además de representar la continuidad de nuestro proyecto, reúna las condiciones de legitimidad y gobernabilidad que nuestra universidad demanda hoy.