UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Resumen para apurados
- En junio de 2026, Mercedes Leal admitió que podría integrar una nueva fórmula oficialista en la UNT (Tucumán) si la Justicia confirma la inhabilitación de Sergio Pagani.
- El Consejo Superior readecuó el cronograma electoral tras una cautelar de la Cámara Federal, abriendo nuevamente la inscripción de candidatos al Rectorado de la UNT.
- La resolución judicial definirá la gobernabilidad de la UNT, pudiendo surgir nombres como Rospide o Monserrat para liderar el proyecto oficialista en la Asamblea.
La readecuación de la tercera etapa del proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no sólo reabrirá el calendario para elegir rector y vicerrector. También volvió a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa al oficialismo universitario desde hace semanas: qué ocurrirá con la fórmula integrada por Sergio Pagani y Mercedes Leal si la Justicia finalmente impide que el ex rector compita por un nuevo mandato.
En una entrevista con LA GACETA, Leal se refirió por primera vez a ese escenario y dejó una definición política relevante. Si bien evitó anticipar nombres o fórmulas alternativas, aseguró que se ve formando parte de la propuesta que represente la continuidad del proyecto político e institucional construido junto a Pagani. También manifestó su respeto por la decisión del Consejo Superior de reabrir la etapa de inscripción y oficialización de candidaturas, aunque consideró que existían fundamentos para interpretar que el proceso podía retomarse desde la oficialización de las fórmulas ya presentadas.
La posibilidad de una inhabilitación definitiva de Pagani mantiene abiertas distintas hipótesis dentro de la UNT. Entre dirigentes, decanos y consejeros universitarios se multiplican las conversaciones sobre cómo podría reconfigurarse el oficialismo en ese caso. ¿Leal encabezaría una candidatura al Rectorado? ¿Continuaría como aspirante a vicerrectora acompañando a otro postulante? ¿Se presentará una única fórmula de continuidad o surgirán distintas alternativas dentro del mismo espacio?
Nombres
Aunque todavía no existen definiciones públicas, algunos nombres comienzan a aparecer en las especulaciones internas, entre ellos los de Jorge Rospide, decano de Ciencias Económicas, y Susana del Valle Monserrat, decana de Agronomía y Zootecnia. Por ahora, todos los escenarios siguen condicionados por una resolución judicial que aún se encuentra pendiente.
- ¿Qué opinión tiene sobre la decisión de readecuar la tercera etapa del cronograma electoral que habilita una nueva inscripción y oficialización de fórmulas?
- En primer lugar, quiero manifestar mi respeto por la decisión del Honorable Consejo Superior, máximo órgano de gobierno de la UNT, que fundó su posicionamiento en argumentos de la Cámara Federal de Apelaciones que planteaba realizar “la totalidad de la tercera etapa del cronograma electoral” que refiere a la elección de rector y vicerrector. Aun así, considero que la medida cautelar, dictada por la Cámara el 15 de mayo, llegó al día siguiente de la oficialización de las dos fórmulas por parte de la Junta Electoral, con lo cual era plausible interpretar que el cronograma debía retomarse a partir de ese momento.
- Si la Justicia finalmente impide la candidatura de Sergio Pagani, ¿está dispuesta a encabezar una fórmula para competir por el Rectorado?
- Formo parte de un proyecto con el ingeniero Pagani. Un proyecto político-institucional que en cuatro años de gestión pudo realizar un conjunto de transformaciones muy necesarias para nuestra universidad. Acciones que fueron posibles porque pudimos conformar un buen equipo de gestión y de trabajo, y porque articulamos y construimos acuerdos sobre las políticas y las acciones con las facultades y escuelas. En este marco, es central dar continuidad a ese proyecto, justamente por ello es que acepté sumarme a la fórmula con el ingeniero Pagani. También considero que la situación inédita que estamos atravesando requiere, en primer lugar, conocer el fallo definitivo de la Cámara y a partir de allí construir los acuerdos necesarios para que la formula resultante -en la que me veo formando parte- además de representar la continuidad de nuestro proyecto, reúna las condiciones de legitimidad y gobernabilidad que nuestra universidad demanda hoy.
- ¿Cómo cree que debería resolverse este proceso para garantizar la legitimidad de las próximas autoridades de la UNT?
- Respetando tanto a la Justicia como a la autonomía universitaria. Insisto en que es necesario conocer el fallo definitivo de la Justicia para poder avanzar en la conformación de la Asamblea Universitaria donde la comunidad de nuestra universidad se exprese a través de sus representantes y consagre a las máximas autoridades, tal como establece nuestro estatuto y el principio de cogobierno universitario.
- ¿Mantienen conversaciones dentro de su espacio para analizar distintos escenarios electorales?
- Estamos en permanente conversaciones y diálogos porque este tiempo exige no solo preocuparnos sino ocuparnos del problema que hoy estamos viviendo. Aun así, estamos esperando con mucha expectativa y compromiso la decisión de la Justicia para poder avanzar en la elección de las autoridades lo que representaría también retomar agendas de gestión y la completa institucionalidad de nuestra universidad.