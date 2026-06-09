EN VIVO: Argentina vence a Islandia en su último amistoso previo al Mundial 2026

Con varios cambios, comienza el segundo tiempo
Ingresan Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
Se fueron Lisandro Martínez, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Juan Manuel López.
48' PT: terminó la primera mitad
Argentina vence a Islandia con un gol de Valentín Barco. Los fanáticos presentes en el estadio aguardan por el ingreso de Lionel Messi.
Argentina 1 - Islandia 0.
37' PT:
El partido entró en un bache. Luego de la pausa de hidratación, la Selección perdió el envión.
26' PT: Argentina domina sin demasiado esfuerzo
Argentina 1 - Islandia 0
Así fue el gol de Barco
El Colo Barco y el tanto que abrió el marcador para la #SelecciónArgentina ante #Islandia. pic.twitter.com/SQQUDjSj0z— TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026
7' PT:
¡Gol de la Selección! Valentín Barco sacó un zurdazo fuerte desde la medialuna y abrió el marcador.
Argentina 1 - Islandia 0
Comenzó el partido
Argentina ya juega contra Islandia.
Así forma Islandia
Formación confirmada para Argentina
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Lo que tenés que saber
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