Mundial 2026

Estados Unidos despliega todo su show en Los Ángeles para cerrar, a toda orquesta, la inédita triple apertura del Mundial 2026

La capital del entretenimiento se adueña del cierre de una trilogía sin precedentes, combinando estrellas de la música global con la última tecnología. Lo que debés saber.

LUJO Y VANGUARDIA. El SoFi Stadium se prepara para desplegar todo su esplendor.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estados Unidos cerrará la triple inauguración del Mundial 2026 el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles con un megaespectáculo tecnológico previo a su debut ante Paraguay.
  • El show de Balich Wonder Studio usará realidad aumentada y sumará a estrellas como Katy Perry y LISA. Completa la trilogía de aperturas iniciada por México y Canadá.
  • La innovadora presentación busca redefinir los espectáculos deportivos globales, anticipando un torneo que promete batir récords históricos de audiencia y tecnología.
Resumen generado con IA

Si México puso la tradición y Canadá la diversidad, a Estados Unidos le toca cerrar este ciclo de inauguraciones con el despliegue que solo la capital del entretenimiento mundial puede ofrecer. La noche del 12 de junio, el SoFi Stadium de Los Ángeles va a dejar de ser un estadio para convertirse en el epicentro de un show que promete romper todos los récords de audiencia. A las 22.00 de Argentina, la última de las tres ceremonias va a demostrar que, cuando se trata de espectáculos a gran escala, no hay nadie como los estadounidenses para dejar a la audiencia con la boca abierta.

El concepto para esta puesta en escena no es casual. Inspirada directamente en la esencia de Los Ángeles, la producción de Balich Wonder Studio tiene como norte la cultura pop, la tecnología de vanguardia y una estética que parece sacada de la gran pantalla. 

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La intención es que la gente no sienta que está viendo un acto de apertura, sino que se sumerja en una película de alto presupuesto donde el fútbol será el gran protagonista. La tecnología aplicada también tendrá un sello distintivo: se esperan efectos visuales de realidad aumentada que se integrarán con el show en vivo, algo que hasta ahora solo se veía en los sueños de los organizadores más ambiciosos.

Artistas

El cartel de artistas que subirá al escenario será un verdadero dream team de la música global. Están confirmadísimos Katy Perry y Future, dos titanes de la industria, junto a la brasileña Anitta, el nigeriano Rema y el regreso de Tyla, que volverá a decir presente tras su paso por el Azteca. Pero la gran bomba que tiene a todo el mundo hablando es la presencia de LISA

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La estrella del K-pop será la encargada de marcar un hito histórico: por primera vez un artista de su género tendrá un rol principal en una inauguración mundialista. 

LISA. La estrella del K-pop, presente en la inauguración. LISA. La estrella del K-pop, presente en la inauguración.

Tras el espectáculo, Estados Unidos saltará al campo para enfrentar a Paraguay en el debut oficial de la selección local. La expectativa es inmensa, no solo por el nivel del equipo, sino por el marco que tendrá el SoFi Stadium, escenario que se diseñó pensando en eventos de este calibre. 

Como en las otras sedes, los estadios abrirán sus puertas cuatro horas antes con un montón de actividades y sorpresas para que la gente empiece a palpitar la fiesta mucho antes del partido.

Es, en definitiva, la frutilla del postre para una trilogía de aperturas que buscará marcar un antes y un después. Tres países, tres ceremonias y tres identidades diferentes que, al final, se unen bajo la misma pasión. 

El Mundial 2026 arranca con todo y, si esta inauguración en Los Ángeles es el termómetro de lo que vendrá, estamos ante el torneo más impactante de la historia del fútbol.

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