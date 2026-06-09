Estados Unidos despliega todo su show en Los Ángeles para cerrar, a toda orquesta, la inédita triple apertura del Mundial 2026

Si México puso la tradición y Canadá la diversidad, a Estados Unidos le toca cerrar este ciclo de inauguraciones con el despliegue que solo la capital del entretenimiento mundial puede ofrecer. La noche del 12 de junio, el SoFi Stadium de Los Ángeles va a dejar de ser un estadio para convertirse en el epicentro de un show que promete romper todos los récords de audiencia. A las 22.00 de Argentina, la última de las tres ceremonias va a demostrar que, cuando se trata de espectáculos a gran escala, no hay nadie como los estadounidenses para dejar a la audiencia con la boca abierta.