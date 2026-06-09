Copa del Mundo

México abre el Mundial 2026 con una fiesta de identidad y espectáculo: todo lo que tenés que saber

Se viene una previa que transformará al Estadio Azteca en el epicentro del planeta fútbol. Este jueves, desde las 14.30 (hora argentina), arranca la fiesta que dará inicio a la Copa del Mundo.

INÉDITO. El histórico estadio mexicano vuelve a ser el epicentro del fútbol mundial con su tercera apertura en una Copa del Mundo.
INÉDITO. El histórico estadio mexicano vuelve a ser el epicentro del fútbol mundial con su tercera apertura en una Copa del Mundo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • México inaugurará el Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca con una ceremonia histórica y el partido ante Sudáfrica, marcando el inicio de la cita mundialista.
  • El show, dirigido por Marco Balich, fusionará tecnología, drones y música con artistas como Maná y J Balvin. El Azteca es el único estadio en albergar tres aperturas.
  • Este evento inicia un Mundial inédito de 48 selecciones en tres países, buscando recuperar la mística de las grandes fiestas y uniendo tradición con modernidad global.
Resumen generado con IA

El Estadio Azteca se prepara para volver a ser el corazón del planeta fútbol. El 11 de junio, México no solo pondrá en marcha el Mundial 2026, sino que lo hará con una ceremonia inaugural que promete quedar en la historia por su potencia visual, cultural y musical.

Desde las 14.30 (hora argentina), 90 minutos antes del partido frente a Sudáfrica, el mítico escenario -único en haber albergado tres aperturas mundialistas (1970, 1986 y ahora 2026)- será el punto de partida de una propuesta que busca ir más allá del fútbol. Esta vez, el torneo rompe con el molde tradicional al inaugurarse de forma descentralizada en tres países, y el honor de abrir el fuego recae nuevamente en tierras aztecas.

Bajo la dirección del productor italiano Marco Balich, el concepto de la ceremonia será transformar la inauguración en una experiencia inmersiva. Los viejos formatos tradicionales quedarán atrás y la apuesta ahora está puesta en un despliegue de alto impacto, inspirado en el “papel picado”, símbolo de identidad mexicana que se trasladará al campo de juego con coreografías masivas, color y movimiento. La idea es que cada espectador, ya sea en la platea o frente a la pantalla en cualquier rincón del mundo, sienta la vibración de una cultura que abraza al visitante con los brazos abiertos.

Así lucirá el Estadio Azteca en la inauguración de la Copa Mundial 2026 Así lucirá el Estadio Azteca en la inauguración de la Copa Mundial 2026

Artistas para todos los gustos

El show contará con un cartel musical de alto vuelo y una marcada impronta latina. Dirán presentes Maná, Alejandro Fernández -quien tendrá el honor de interpretar el Himno Nacional-, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Danny Ocean. A ellos se suman figuras internacionales como J Balvin y la sudafricana Tyla, cuya participación funcionará como un guiño al rival del partido inaugural.

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Según la organización, la combinación de géneros (desde lo tradicional hasta lo urbano) buscará tender puentes entre generaciones y reflejar la diversidad cultural del país anfitrión. La música será uno de los pilares, pero no el único. La tecnología también jugará udrones que iluminarán el cielo del estadio con figuras simbólicasn rol central. 

MANÁ. El grupo mexicano tocará en la inauguración. MANÁ. El grupo mexicano tocará en la inauguración.

El espectáculo incluirá un despliegue de drones que iluminarán el cielo del estadio con figuras simbólicas, además de estructuras escénicas móviles y pantallas LED de alta densidad que permitirán una experiencia visual envolvente tanto para quienes estén en las tribunas como para los millones de espectadores alrededor del mundo.

Además, las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del inicio, con actividades, premios, entretenimiento y propuestas interactivas pensadas para que la experiencia comience mucho antes del pitazo inicial. 

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Se nota que es una apuesta fuerte de la FIFA por recuperar la mística de las grandes fiestas del deporte. De esta manera, México vuelve a mostrarse al mundo con una carta fuerte: una ceremonia que combinará tradición, emoción y modernidad, y que funcionará como el punto de partida de un Mundial que, con 48 selecciones y 104 partidos, no solo busca hacer historia dentro de la cancha, sino también afuera, en cada rincón de sus sedes.

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