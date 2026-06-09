México abre el Mundial 2026 con una fiesta de identidad y espectáculo: todo lo que tenés que saber

Bajo la dirección del productor italiano Marco Balich, el concepto de la ceremonia será transformar la inauguración en una experiencia inmersiva. Los viejos formatos tradicionales quedarán atrás y la apuesta ahora está puesta en un despliegue de alto impacto, inspirado en el “papel picado”, símbolo de identidad mexicana que se trasladará al campo de juego con coreografías masivas, color y movimiento. La idea es que cada espectador, ya sea en la platea o frente a la pantalla en cualquier rincón del mundo, sienta la vibración de una cultura que abraza al visitante con los brazos abiertos.