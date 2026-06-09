Los novedosos cambios en el reglamento que se implementarán en el Mundial 2026

Una de las modificaciones más drásticas apunta de forma directa a las sustituciones. A partir de ahora, el futbolista reemplazado dispondrá de un límite estricto de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si incumple esta pauta, su equipo se verá obligado a competir con un hombre menos durante un minuto entero antes de que las autoridades habiliten formalmente el ingreso del relevo. El antecedente inmediato de este sistema ya arrojó impacto deportivo durante un reciente amistoso entre Japón e Islandia, donde el combinado asiático aprovechó la inferioridad numérica transitoria del rival para anotar un gol.