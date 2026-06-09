Los novedosos cambios en el reglamento que se implementarán en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La IFAB oficializó nuevos cambios reglamentarios para el Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá, con el fin de agilizar el juego neto y reducir las interrupciones del partido.
- Las reformas limitan los cambios a 10 segundos, los saques a 5 segundos y amplían las funciones del VAR para revisar segundas amarillas, errores de identidad y tiros de esquina.
- Estas medidas buscan modernizar el fútbol global al combatir la especulación con el tiempo, marcando un precedente tecnológico y dinámico para futuras competencias oficiales.
La International Football Association Board (IFAB) dictaminó de manera oficial el paquete de reformas reglamentarias que se estrenará a lo largo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. A sólo algunos días del pitazo inicial, las medidas buscan modernizar la dinámica de los partidos, dinamizar las reanudaciones y ofrecer un espectáculo con menos interrupciones para el público global.
Una de las modificaciones más drásticas apunta de forma directa a las sustituciones. A partir de ahora, el futbolista reemplazado dispondrá de un límite estricto de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si incumple esta pauta, su equipo se verá obligado a competir con un hombre menos durante un minuto entero antes de que las autoridades habiliten formalmente el ingreso del relevo. El antecedente inmediato de este sistema ya arrojó impacto deportivo durante un reciente amistoso entre Japón e Islandia, donde el combinado asiático aprovechó la inferioridad numérica transitoria del rival para anotar un gol.
En sintonía con la premisa de combatir las especulaciones con el cronómetro, la IFAB fijó un tope de cinco segundos para la ejecución tanto de los saques de banda como de los saques de meta. En caso de superar dicha ventana de tiempo, la posesión y la reanudación del juego se otorgarán de forma automática al seleccionado oponente.
El protocolo médico también experimentará cambios sustanciales. Todo jugador que deba ser asistido dentro del césped o que fuerce la detención del juego por cuestiones físicas tendrá que retirarse de los límites de la cancha y esperar un minuto completo afuera una vez que la pelota vuelva a rodar. La única excepción a esta norma se aplicará si la supuesta lesión fue consecuencia directa de una infracción que haya derivado en una tarjeta para el infractor.
Cambios en penales, ley de ventaja y botes a tierra
El nuevo reglamento introduce un ajuste de criterios para las ejecuciones desde los 12 pasos. Si un pateador impacta el balón con ambos pies en simultáneo de forma accidental, o si la pelota roza su pierna de apoyo al momento del disparo, el desenlace tendrá dos vías: si la acción termina en gol, el penal se ejecutará de nuevo; si el remate es desviado o atajado, se cobrará tiro libre indirecto para el rival (en tandas de definición, se computará directamente como desviado).
Respecto a las faltas tácticas, la IFAB resolvió que si un futbolista corta un avance prometedor con una infracción pero el juez otorga de forma correcta la ley de ventaja y la jugada culmina en gol, el infractor quedará eximido de recibir una tarjeta amarilla o roja.
Por último, el mecanismo del bote a tierra se simplificará entregando el esférico de manera directa al equipo que ostentaba o estaba por recuperar la tenencia antes de la interrupción. Si el juego debió detenerse por el impacto involuntario del balón en un árbitro o en un factor ajeno al espectáculo, la reanudación se efectuará exactamente en el sector geográfico donde ocurrió el contacto.
Mayor injerencia para la tecnología
El VAR sumará nuevas competencias en este Mundial con el propósito de mitigar los fallos determinantes del juez principal. La asistencia por video ahora estará facultada para intervenir y revisar jugadas que ameriten una segunda amonestación (expulsión por doble amarilla), subsanar errores de identidad al momento de amonestar o expulsar a un jugador equivocado, y corregir aquellos tiros de esquina que hayan sido otorgados de manera errónea en perjuicio de un equipo.