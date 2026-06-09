Copa del Mundo

Del mismo hogar a selecciones rivales: los hermanos que podrían enfrentarse en el Mundial

Algunos compartirán vestuario, mientras que otros representarán países diferentes y hasta podrían cruzarse en la competencia.

SALUDO. Desire Doué levanta su brazo tras hablar con su hermano Guéla, quien defende la camiseta de Costa de Marfil.
SALUDO. Desire Doué levanta su brazo tras hablar con su hermano Guéla, quien defende la camiseta de Costa de Marfil.
Hace 1 Hs

Entre las miles de historias que ofrecerá el Mundial 2026 habrá una que se repetirá en distintos rincones del torneo: la de los hermanos que compartirán la experiencia de disputar la Copa del Mundo. En total serán ocho pares de futbolistas los que dirán presente en Estados Unidos, México y Canadá, aunque no todos defenderán los mismos colores.

La situación volvió a quedar en evidencia durante uno de los últimos amistosos previos al certamen. Guéla Doué marcó uno de los goles de Costa de Marfil en la victoria por 2 a 1 sobre Francia, selección en la que fue convocado su hermano Désiré Doué. La imagen recorrió el mundo porque resumió una de las particularidades que tendrá esta edición: familiares persiguiendo el mismo sueño desde selecciones distintas.

Los hermanos Doué nacieron en Francia y tienen raíces marfileñas, pero eligieron caminos diferentes a nivel internacional. Mientras Guéla Doué, defensor del Racing de Estrasburgo, representa a Costa de Marfil, Désiré Doué, una de las jóvenes figuras del Paris Saint-Germain, optó por vestir la camiseta francesa.

Hermanos, pero en selecciones diferentes

Los Doué no serán el único caso. También estarán Nico Williams e Iñaki Williams, quienes volverán a compartir una Copa del Mundo defendiendo banderas distintas. El menor de los hermanos representa a España, mientras que el mayor eligió jugar para Ghana, país de origen de su familia.

Algo similar ocurre con Harry Souttar y John Souttar. El primero fue convocado por Australia y el segundo integra el plantel de Escocia. A ellos se suman Brian Brobbey, delantero de Países Bajos, y Derrick Luckassen, quien disputará el torneo con Ghana.

Los que compartirán el mismo vestuario

Otros hermanos vivirán la experiencia mundialista desde el mismo lado. Francia volverá a contar con Theo Hernández y Lucas Hernández, habituales integrantes de Les Bleus en las grandes competencias internacionales.

Países Bajos también tendrá representación familiar gracias a Jurriën Timber y Quinten Timber, mientras que Curazao contará con Leandro Bacuna y Juninho Bacuna. La lista se completa con Laros Duarte y Deroy Duarte, convocados por Cabo Verde.

En total serán 16 futbolistas repartidos en ocho pares de hermanos. Algunos compartirán entrenamientos, concentraciones y objetivos. Otros podrían incluso quedar frente a frente dentro de una cancha. Lo cierto es que, más allá de los resultados, todos tendrán algo en común: vivirán el sueño mundialista en familia.

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