Del mismo hogar a selecciones rivales: los hermanos que podrían enfrentarse en el Mundial

La situación volvió a quedar en evidencia durante uno de los últimos amistosos previos al certamen. Guéla Doué marcó uno de los goles de Costa de Marfil en la victoria por 2 a 1 sobre Francia, selección en la que fue convocado su hermano Désiré Doué. La imagen recorrió el mundo porque resumió una de las particularidades que tendrá esta edición: familiares persiguiendo el mismo sueño desde selecciones distintas.