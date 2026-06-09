Del mismo hogar a selecciones rivales: los hermanos que podrían enfrentarse en el Mundial

Entre las miles de historias que ofrecerá el Mundial 2026 habrá una que se repetirá en distintos rincones del torneo: la de los hermanos que compartirán la experiencia de disputar la Copa del Mundo. En total serán ocho pares de futbolistas los que dirán presente en Estados Unidos, México y Canadá, aunque no todos defenderán los mismos colores.
La situación volvió a quedar en evidencia durante uno de los últimos amistosos previos al certamen. Guéla Doué marcó uno de los goles de Costa de Marfil en la victoria por 2 a 1 sobre Francia, selección en la que fue convocado su hermano Désiré Doué. La imagen recorrió el mundo porque resumió una de las particularidades que tendrá esta edición: familiares persiguiendo el mismo sueño desde selecciones distintas.
Los hermanos Doué nacieron en Francia y tienen raíces marfileñas, pero eligieron caminos diferentes a nivel internacional. Mientras Guéla Doué, defensor del Racing de Estrasburgo, representa a Costa de Marfil, Désiré Doué, una de las jóvenes figuras del Paris Saint-Germain, optó por vestir la camiseta francesa.
Hermanos, pero en selecciones diferentes
Los Doué no serán el único caso. También estarán Nico Williams e Iñaki Williams, quienes volverán a compartir una Copa del Mundo defendiendo banderas distintas. El menor de los hermanos representa a España, mientras que el mayor eligió jugar para Ghana, país de origen de su familia.
Algo similar ocurre con Harry Souttar y John Souttar. El primero fue convocado por Australia y el segundo integra el plantel de Escocia. A ellos se suman Brian Brobbey, delantero de Países Bajos, y Derrick Luckassen, quien disputará el torneo con Ghana.
Los que compartirán el mismo vestuario
Otros hermanos vivirán la experiencia mundialista desde el mismo lado. Francia volverá a contar con Theo Hernández y Lucas Hernández, habituales integrantes de Les Bleus en las grandes competencias internacionales.
Países Bajos también tendrá representación familiar gracias a Jurriën Timber y Quinten Timber, mientras que Curazao contará con Leandro Bacuna y Juninho Bacuna. La lista se completa con Laros Duarte y Deroy Duarte, convocados por Cabo Verde.
En total serán 16 futbolistas repartidos en ocho pares de hermanos. Algunos compartirán entrenamientos, concentraciones y objetivos. Otros podrían incluso quedar frente a frente dentro de una cancha. Lo cierto es que, más allá de los resultados, todos tendrán algo en común: vivirán el sueño mundialista en familia.