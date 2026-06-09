Del barrio más peligroso de América a la Copa del Mundo: Woodensky Pierre, el jugador que esquiva las balas para representar a su país

No hay electricidad, no hay cloacas, no hay policía. Solo hay techos de chapa, toneladas de basura, aguas servidas que se mezclan con el barro y el olor a muerte que desprenden los cadáveres que, a veces, permanecen días enteros sobre las veredas. Es Cité Soleil, un laberinto de miseria junto al mar en Puerto Príncipe que la ONU considera el barrio más peligroso de América y uno de los más pobres del planeta. Allí, nacer es una condena y llegar a los 15 años sin saber manejar un arma es una excepción. Las pandillas imponen su ley a fuerza de balas y el Estado es apenas una palabra que perdió todo significado. En ese rincón olvidado por Dios, donde el hambre y el plomo forman parte de la vida cotidiana, aprendió a gambetear Woodensky Olivier Pierre.