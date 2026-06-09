“Decidimos frenar mi permanencia en el canal”: Alejandro Fantino abandonó el streaming

Resumen para apurados
- Alejandro Fantino abandonó este lunes el programa 'Cónclave' en el canal Carnaval Stream de Buenos Aires para priorizar la cobertura del Mundial 2026 con un medio uruguayo.
- Aunque se especuló que su salida se debió a un fuerte cruce en vivo con Viviana Canosa, el conductor aclaró que firmó un contrato para transmitir el evento deportivo desde Uruguay.
- La salida del conductor es temporal, ya que acordó con la productora revisar su continuidad en el canal de streaming a partir de julio, tras la finalización del Mundial.
Este lunes se conoció la salida de Alejandro Fantino del canal Carnaval Stream. El conductor abandonó “Cónclave”, el programa que conducía junto a Fabián Doman, Viviana Canosa y Jorge Rial. En medio de la fugaz salida, crecieron las especulaciones en torno al reciente enfrentamiento que Fantino tuvo con Canosa.
“Renuncia y polémica”, anunció Marina Calabró antes de contar que Fantino abandonó el streaming. “Él ya estaba pensando en renunciar por cosas que estaban pasando y que no estaban a la vista”, agregó Marcela Coronel. Según sostuvieron las periodistas, aunque la renuncia aparecía como una posibilidad, el cruce que tuvo con Canosa terminó precipitando la decisión.
¿Qué dijo Alejandro Fantino sobre su renuncia?
Mientras los programas de espectáculos se centran en un conflicto que tuvo lugar hace semanas, Fantino disfruta de unas vacaciones en Aruba junto a su familia. El lunes por la tarde, el periodista compartió desde su cuenta de Instagram un video de su hijo, Beltrán, jugando en la arena de la playa. “¿Hay algo más importante?”, se preguntó en una historia. “Nada”, agregó en una nueva publicación luego de mostrar a su hijo jugando.
En cuanto conoció las teorías de Calabró, Fantino se comunicó con ella para esclarecer la situación y negó que su renuncia tuviera que ver con la pelea que tuvo en vivo con Canosa. “Firmé un contrato con El Observador de Uruguay para cubrir todo el mundial. Esto significa que hasta el 19 de julio voy a estar más tiempo en Montevideo que en Buenos Aires”, detalló el conductor.
Además, previó una posibilidad de irse a Estados Unidos, México o Canadá a cubrir algunos episodios del evento deportivo. También dijo que su salida fue pensada en conjunto con los responsables de Carnaval. “Decidimos frenar mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial, entrado julio”, declaró.
El cruce de Fantino con Viviana Canosa
En Carnaval, las posturas más marcadas se polarizaron en el binomio Fantino-Canosa respecto a la política. En uno de los últimos programas, el periodista aseguró que la problemática interna en el gobierno oficialista le parecía saludable para el bloque político. Pero más tarde intentó hacer una declaración que su compañera de conducción se tomó personal.
“Algunos ambientes en los que me manejo, me vuelven un poco psicótico y termino hablando como psicótico”, empezó diciendo Fantino, luego de aclarar que no era una declaración contra Canosa. Sin evitarlo, la periodista se lanzó a la defensiva: “¿Me estás diciendo psicótica? Porque a mí me parece que es más psicótico tu presidente que yo. No es de psicótico decir lo que está pasando en Argentina”, respondió y, luego de un breve intercambio, terminó abandonando la transmisión en vivo.