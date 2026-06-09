“Decidimos frenar mi permanencia en el canal”: Alejandro Fantino abandonó el streaming

“Algunos ambientes en los que me manejo, me vuelven un poco psicótico y termino hablando como psicótico”, empezó diciendo Fantino, luego de aclarar que no era una declaración contra Canosa. Sin evitarlo, la periodista se lanzó a la defensiva: “¿Me estás diciendo psicótica? Porque a mí me parece que es más psicótico tu presidente que yo. No es de psicótico decir lo que está pasando en Argentina”, respondió y, luego de un breve intercambio, terminó abandonando la transmisión en vivo.