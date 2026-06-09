Ceremonia mundialista: Canadá se viste de gala para su debut histórico en la Copa del Mundo

Resumen para apurados
- Canadá debutará como local en el Mundial 2026 frente a Bosnia el 12 de junio en Toronto, marcando la primera ceremonia y partido mundialista en la historia del país.
- Con un enfoque en la diversidad, el show previo contará con figuras como Michael Bublé y Alanis Morissette, antes de que Canadá dispute su primer partido mundialista en casa.
- El evento busca consolidar el fútbol en Canadá y proyectar una imagen de unidad global, marcando un precedente en la organización de espectáculos multiculturales de la FIFA.
Canadá se prepara para un debut que, el 12 de junio, va a quedar grabado a fuego en su memoria. El Estadio de Toronto está listo para recibir la primera ceremonia mundialista en la historia del país, y la ansiedad que se siente es total. A las 14.30 de Argentina, los canadienses van a demostrarle al mundo que su identidad es, precisamente, esa mezcla de culturas que los hace únicos. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo adelantó hace unos días: será una celebración "típica de ese país", conectada con la historia que habrá arrancado el día anterior en el Azteca de México.
A diferencia del concepto mexicano, la propuesta canadiense se inspirará en el multiculturalismo y la diversidad absoluta del país. La idea central es presentar un mosaico artístico donde el trofeo de la Copa del Mundo se reinterprete como un símbolo de unidad. Por eso, no solo se tratará de un buen espectáculo musical, sino que habrá un mensaje de un país que se siente orgulloso de ocupar su lugar en el mayor evento del planeta. Es una forma de decir que, aunque el fútbol no sea el deporte número uno de su historia, lo van a vivir como una fiesta propia.
Los artistas
El cartel de artistas es una verdadera selección de lujo. Estarán presentes Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, entre otros. La combinación promete ser un reflejo fiel de un Canadá moderno, abierto y conectado con todas las latitudes, con esa mezcla donde la música pop, la identidad local y las raíces globales se fusionarán para que nadie se quede afuera.
Tras el despliegue artístico, Canadá saldrá a la cancha para enfrentar a Bosnia y Herzegovina. Un partido clave, no solo por el debut en el torneo, sino porque es la primera vez que la selección local juega un Mundial en su propia casa, tras sus participaciones previas en México 1986 y Qatar 2022.
Al igual que en las otras sedes, las puertas se abrirán cuatro horas antes para que los hinchas vivan una previa inigualable. Entre actividades, premios y ese clima de fiesta que solo un Mundial puede generar, Toronto va a demostrar que está a la altura del desafío. Es el momento en el que Canadá se pone de pie, abre sus puertas y le grita al mundo que el fútbol, definitivamente, ya no tiene fronteras.