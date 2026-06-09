Ceremonia mundialista: Canadá se viste de gala para su debut histórico en la Copa del Mundo

A diferencia del concepto mexicano, la propuesta canadiense se inspirará en el multiculturalismo y la diversidad absoluta del país. La idea central es presentar un mosaico artístico donde el trofeo de la Copa del Mundo se reinterprete como un símbolo de unidad. Por eso, no solo se tratará de un buen espectáculo musical, sino que habrá un mensaje de un país que se siente orgulloso de ocupar su lugar en el mayor evento del planeta. Es una forma de decir que, aunque el fútbol no sea el deporte número uno de su historia, lo van a vivir como una fiesta propia.