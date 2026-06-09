Con el sueño mundialista en marcha, LA GACETA te regala un póster gigante de la Selección

Resumen para apurados
- El diario LA GACETA entregará gratis un póster gigante de la Selección Argentina este sábado 13 de junio con su edición impresa por el inicio del Mundial 2026.
- El obsequio de calidad premium rinde homenaje a los campeones de 1978, 1986 y 2022, e incluye al plantel actual que buscará un nuevo título en la Copa del Mundo.
- La iniciativa busca canalizar el fervor popular y la expectativa del país ante el debut mundialista, estimulando una alta demanda en la venta de la edición impresa.
La cuenta regresiva terminó y la ilusión de todo un país vuelve a encenderse. Con el inicio del Mundial 2026, los corazones argentinos vuelven a latir al ritmo de la Scaloneta. Para acompañar esta pasión que no sabe de límites, LA GACETA preparó un regalo imperdible para sus lectores.
Este sábado 13 de junio, junto con la edición impresa del diario, se entregará de forma totalmente gratuita un espectacular póster gigante de la Selección Argentina bajo el lema que unifica el sentimiento popular: "Vamos todos juntos por la cuarta".
La lámina cuenta con un diseño exclusivo que conecta el glorioso pasado de nuestro fútbol con el presente más vibrante. En el margen izquierdo, se rinde homenaje a las tres grandes gestas históricas con imágenes icónicas de los capitanes y referentes que nos llevaron a lo más alto: Daniel Passarella en el '78, Diego Armando Maradona en el '86 y Lionel Messi en el '22.
A la derecha, entrelazados con la consigna de aliento, figuran los nombres de los protagonistas actuales -desde referentes consagrados como el propio Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y el DT Lionel Scaloni, hasta las jóvenes promesas y realidades como Valentín Barco, Nicolás Paz y Giuliano Simeone- que defienden la camiseta celeste y blanca en esta nueva cita mundialista.
Calidad premium para coleccionar
Pensado para vestir las paredes de las casas, oficinas o habitaciones de los hinchas tucumanos, el póster fue producido con estándares de alta calidad:
Medida súper gigante: 64 centímetros de alto por 45.5 centímetros de ancho.
Impresión: Papel ilustración de 90 gramos, ideal para conservar los colores vivos y garantizar la durabilidad del recuerdo.
¿Cómo conseguirlo?
El póster se entregará de manera directa este sábado 13 de junio con la compra del diario papel.
Debido a la alta demanda que generan estos lanzamientos especiales de cara al Mundial, te recomendamos reservar con anticipación tu ejemplar con tu canillita de confianza. ¡Que nadie se quede sin alentar! Porque este año, una vez más, vamos todos juntos por la cuarta.