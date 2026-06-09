Con el sueño mundialista en marcha, LA GACETA te regala un póster gigante de la Selección

La lámina cuenta con un diseño exclusivo que conecta el glorioso pasado de nuestro fútbol con el presente más vibrante. En el margen izquierdo, se rinde homenaje a las tres grandes gestas históricas con imágenes icónicas de los capitanes y referentes que nos llevaron a lo más alto: Daniel Passarella en el '78, Diego Armando Maradona en el '86 y Lionel Messi en el '22.