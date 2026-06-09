Furor en las redes: el llamativo look de Costa de Marfil que se volvió viral antes del Mundial

Resumen para apurados
- El seleccionado de Costa de Marfil se volvió viral en redes previo al Mundial 2026 por el llamativo diseño de su traje oficial, inspirado en los colores de su bandera nacional.
- Los jugadores posaron con sacos naranjas y camisas blancas, mientras que el DT sumó una corbata verde. El equipo llega al torneo tras consagrarse campeón de la Copa de África.
- Esta será la cuarta participación del combinado africano en una Copa del Mundo, donde se perfila como un firme candidato a convertirse en la gran revelación del campeonato.
La selección de Costa de Marfil no solo promete dar batalla dentro de los campos de juego en este Mundial 2026, sino que ya empezó a captar la atención del planeta entero fuera de ellos. En las últimas horas, el combinado africano se convirtió en una tendencia global en las redes sociales debido al particular y vistoso estilo de la indumentaria elegida para la sesión de fotos institucionales previa a su viaje hacia la competencia de Estados Unidos, México y Canadá.
La plantilla de futbolistas posó ante las cámaras luciendo unos sacos de un vivo color naranja, combinados de forma elegante con camisas blancas, una clara alusión a las franjas principales de su insignia nacional. El toque distintivo que terminó de encender las interacciones y comentarios de los fanáticos lo aportó el director técnico, Emerse Faé, quien completó su conjunto sumando una corbata de tonalidad verde, logrando así representar de manera exacta y corporativa los tres colores de la bandera marfileña.
Ilusión respaldada por el éxito
Más allá del impacto estético y el debate generado entre los usuarios digitales por la audacia de los trajes, "Los Elefantes" arriban a este certamen internacional en un momento deportivo idóneo. Con el cartel de ser los flamantes campeones de la última Copa Africana de Naciones, el plantel consolidó su gran presente con un resonante triunfo en un amistoso preparatorio frente a Francia, un resultado que elevó al máximo las expectativas de su afición.
Esta será la cuarta experiencia mundialista para el cuadro comandado por Faé. Con un grupo consolidado, una propuesta definida y una innegable inyección de confianza, la delegación de Costa de Marfil se perfila como uno de los equipos dispuestos a transformarse en la gran revelación del campeonato y romper los pronósticos iniciales.