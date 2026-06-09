Furor en las redes: el llamativo look de Costa de Marfil que se volvió viral antes del Mundial

La selección de Costa de Marfil no solo promete dar batalla dentro de los campos de juego en este Mundial 2026, sino que ya empezó a captar la atención del planeta entero fuera de ellos. En las últimas horas, el combinado africano se convirtió en una tendencia global en las redes sociales debido al particular y vistoso estilo de la indumentaria elegida para la sesión de fotos institucionales previa a su viaje hacia la competencia de Estados Unidos, México y Canadá.