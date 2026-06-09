La FIFA revocó las entradas de los aficionados iraníes para el Mundial 2026

La medida contradice la postura histórica expresada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien en 2017 aseguró que cualquier equipo clasificado, junto con sus directivos y aficionados, debía tener garantizado el acceso al país organizador para asegurar la validez del torneo. Hasta el momento, el ente regulador del fútbol mundial no emitió comentarios oficiales tras el anuncio de la federación de Irán, cuyo debut está programado para este 15 de junio ante Nueva Zelanda en el estadio de los Los Angeles Rams, en Inglewood, para luego medirse contra Bélgica en la misma sede y cerrar ante Egipto en Seattle.