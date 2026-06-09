Goles en la penumbra: el milagro de Haití para volver al Mundial tras 52 años

Ante apenas 1.500 personas y a casi 800 kilómetros de su tierra, la selección de Haití vencía 2-0 a Nicaragua por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Necesitaba un gol más para no depender de nadie. Los minutos pasaban y ese tanto nunca llegaba. Al sonar el silbato final no hubo festejos. El plantel entero se reunió en el centro del campo, amontonado alrededor de la pantalla de un pequeño celular. Esos segundos parecieron eternos mientras seguían el desenlace del otro partido en San José. Cuando se confirmó que Costa Rica y Honduras no habían podido romper el cero y se eliminaban mutuamente, el silencio dio paso a la euforia. Algunos futbolistas se desplomaron sobre el césped, otros lloraban de rodillas. Contra todos los pronósticos, Haití volvía a una Copa del Mundo después de 52 años.