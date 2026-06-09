Croacia en el Mundial 2026: el "último baile" de Modrić y la historia de un eterno subestimado

Si hay algo que el fútbol nos enseñó en la última década es que nunca, bajo ningún concepto, se debe subestimar a Croacia. Es casi un pecado ignorar a la selección balcánica que, en este Mundial 2026, encarará un "último baile" con gran parte de la generación que cambió para siempre la historia de su país. Con los inoxidables Luka Modrić (40 años) e Ivan Perišić (37), sumados a figuras en plenitud como Joško Gvardiol y Mateo Kovačić, el desafío del DT Zlatko Dalić será demostrar nuevamente que el éxito croata no es casualidad, sino el triunfo de lo colectivo sobre las individualidades.