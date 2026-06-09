Croacia en el Mundial 2026: el "último baile" de Modrić y la historia de un eterno subestimado
A sus 40 años, el volante lidera a la inquebrantable selección balcánica en su quinta cita máxima. Con la base histórica de Rusia y Qatar, sumada a la irrupción de nuevas figuras, el equipo de Dalić busca agigantar su leyenda.
Resumen para apurados
- La selección de Croacia, liderada por Luka Modrić, disputará el Mundial 2026 en Norteamérica desde el 17 de junio para agigantar su leyenda en el último torneo del volante.
- Tras clasificar casi invicto en las eliminatorias, el DT Zlatko Dalić combina la experiencia de sus figuras históricas con jóvenes talentos bajo un consolidado esquema táctico.
- Este torneo marcará el cierre de una generación dorada. El desempeño de Croacia definirá si logra mantenerse como potencia global frente a las selecciones tradicionales.
Si hay algo que el fútbol nos enseñó en la última década es que nunca, bajo ningún concepto, se debe subestimar a Croacia. Es casi un pecado ignorar a la selección balcánica que, en este Mundial 2026, encarará un "último baile" con gran parte de la generación que cambió para siempre la historia de su país. Con los inoxidables Luka Modrić (40 años) e Ivan Perišić (37), sumados a figuras en plenitud como Joško Gvardiol y Mateo Kovačić, el desafío del DT Zlatko Dalić será demostrar nuevamente que el éxito croata no es casualidad, sino el triunfo de lo colectivo sobre las individualidades.
Eliminatorias casi perfectas
Croacia no necesitó despeinarse para sellar su pasaje a Norteamérica. Su camino en el Grupo L de las eliminatorias de la UEFA fue una muestra de autoridad: siete victorias y un solo empate (contra Chequia) le permitieron asegurar el cupo directo a falta de una fecha.
La solidez defensiva fue el pilar del equipo (solo concedió cuatro goles), pero su faceta ofensiva no se quedó atrás con 26 tantos a favor. En ese rubro, Andrej Kramarić fue el máximo artillero con seis gritos, seguido por Perišić con cuatro. La clasificación quedó sentenciada en noviembre tras un contundente 3-1 a las Islas Feroe, dejando sin chances a los checos.
Poca historia, muchos éxitos
El récord de Croacia es, sencillamente, envidiable. Desde que comenzó a competir como nación independiente en Francia 1998, ha participado en siete mundiales y en tres de ellos llegó, como mínimo, a semifinales. Una efectividad altísima para un país de menos de cuatro millones de habitantes.
Tras el histórico tercer puesto en su debut (1998) y el subcampeonato en Rusia 2018, en Qatar 2022 confirmaron que lo suyo no era racha: eliminaron a la gran favorita, Brasil, en cuartos y se colgaron la medalla de bronce frente a Marruecos. "Ese bronce tuvo sabor a oro", repite Dalić, quien ha logrado que un país pequeño compita de igual a igual con las potencias tradicionales.
Zlatko Dalić: el arquitecto del orgullo nacional
Asumió en octubre de 2017 y, desde entonces, se convirtió en una leyenda viviente. Dalić es el líder que logró que un equipo talentoso rindiera por encima de la suma de sus partes. En este proceso hacia 2026, el DT de 59 años no solo mantuvo la columna vertebral de veteranos, sino que supo integrar sangre joven como el central Luka Vušković (18 años) y atacantes como Igor Matanović. Su gestión ha transformado a Croacia en una selección "incómoda" para cualquiera en las fases de eliminación directa.
El laboratorio táctico: posesión y contragolpe letal
El dibujo predilecto de Dalić sigue siendo el 4-2-3-1, un esquema que se adapta a la jerarquía de sus intérpretes:
El cerebro: el juego es metódico y se basa en la posesión. Modrić y Kovačić son los encargados de manejar los tiempos, desgastando al rival con pases precisos.
Versatilidad defensiva: Croacia no tiene problemas en replegarse y ceder el protagonismo para explotar transiciones rápidas. Es un equipo que sabe sufrir y que maneja los ritmos de los partidos largos (prórrogas) como nadie en el mundo.
La nueva guardia: la presencia de Gvardiol (Manchester City) le da una salida limpia y una firmeza aérea que permite a los volantes despreocuparse un poco más del retroceso.
Luka Modrić: el abanderado eterno
A sus 40 años, Modrić sigue manejando los hilos del medio campo. El hoy volante del Milan y ganador del Balón de Oro 2018 disputará su quinta Copa del Mundo. Debutó en 2006 contra la Argentina de Messi y, dos décadas después, sigue siendo el alma de la selección ajedrezada. Con 19 partidos mundialistas en el lomo, Luka buscará en Estados Unidos, México y Canadá acercarse a los récords históricos de presencias, solo superado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los jugadores activos.
Potencia deportiva integral
Lo de Croacia trasciende el fútbol. A pesar de su demografía, el país se ha consolidado como una factoría de atletas de élite: desde el básquet (plata en Barcelona 92) hasta el tenis (dos Copas Davis). Ese gen competitivo es el que se verá en las canchas norteamericanas: un equipo que entiende que, en un mundial, el escudo pesa tanto como la táctica.
Fixture completo
La selección balcánica tendrá un debut de alto voltaje frente a Inglaterra el miércoles 17 de junio en Dallas, desde las 17. En la segunda fecha del Grupo L tendrá un duelo accesible ante Panamá el martes 23 desde las 20 en Toronto; mientras que cerrará su participación en la fase inicial frente a Ghana el sábado 27 desde las 18 en Philadelphia.