Tensión en México: una protesta masiva bloqueó el estadio donde comenzará el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Miles de docentes protestaron este martes en Ciudad de México bloqueando accesos al Estadio Azteca, a 48 horas de la inauguración del Mundial 2026, exigiendo mejoras laborales.
- La CNTE reclama mejoras salariales y jubilatorias. Ante esto, el gobierno desplegó fuerzas de seguridad y colocó barreras a un kilómetro del estadio para frenar la movilización.
- Aunque la presidenta Sheinbaum garantizó la ceremonia inaugural, el sindicato anunció nuevas protestas para el jueves, desafiando el megaoperativo de seguridad del torneo.
A apenas 48 horas del inicio del Mundial 2026, una multitudinaria protesta de docentes volvió a alterar la rutina de Ciudad de México y encendió las alarmas de las autoridades. Miles de maestros bloquearon este martes una de las principales avenidas que conducen al estadio Azteca, escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para el jueves.
La movilización fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sector disidente del sindicato docente que desde hace varios días mantiene protestas en distintos puntos de la capital mexicana. Los manifestantes exigen mejoras salariales, jubilaciones más favorables y la derogación de la reforma educativa implementada en 2007.
Ante el avance de la marcha, las autoridades desplegaron miles de efectivos e instalaron barreras de hormigón a aproximadamente un kilómetro del estadio para impedir que los docentes llegaran hasta el recinto. A pesar de las restricciones, los organizadores insistieron en que su objetivo era acercarse al Azteca para visibilizar sus reclamos en la antesala del evento deportivo más importante del planeta.
"Pretendemos llegar al estadio", expresó Ángel Villalobos, uno de los maestros que participó de la movilización. "Aquí vamos a seguir con nuestra lucha", agregó por su parte Austreberto Flores, otro de los manifestantes.
El gobierno busca llevar tranquilidad
La protesta generó preocupación debido a su coincidencia con los preparativos finales para la inauguración del Mundial. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó transmitir calma y aseguró que la ceremonia de apertura se desarrollará con normalidad.
"La ceremonia está garantizada". afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria. Además, calificó la movilización como una "provocación" destinada a mostrar una imagen negativa del país en vísperas del torneo. "El Mundial se va a disfrutar igual", sostuvo.
México albergará por tercera vez una Copa del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986, esta vez compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá. Por ese motivo, el gobierno preparó un amplio operativo de seguridad que contempla el despliegue de más de 100.000 efectivos entre militares, guardias nacionales y policías en las principales ciudades sede.
Mientras tanto, el centro de Ciudad de México continúa afectado por las protestas. Calles bloqueadas, campamentos improvisados y vallados de seguridad forman parte del paisaje urbano en la previa del Mundial. Además, la CNTE ya anunció nuevas movilizaciones para el jueves, coincidiendo con el partido inaugural.
Los dirigentes sindicales aseguran que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas del gobierno. "Vamos a seguir en la huelga, vamos a seguir en el plantón", advirtió Pedro Hernández, uno de los referentes del movimiento.
De esta manera, mientras el país se prepara para recibir nuevamente la máxima fiesta del fútbol, el conflicto docente se convirtió en el principal foco de preocupación para las autoridades mexicanas en las horas previas al comienzo del Mundial.