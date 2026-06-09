Tensión en México: una protesta masiva bloqueó el estadio donde comenzará el Mundial 2026

Ante el avance de la marcha, las autoridades desplegaron miles de efectivos e instalaron barreras de hormigón a aproximadamente un kilómetro del estadio para impedir que los docentes llegaran hasta el recinto. A pesar de las restricciones, los organizadores insistieron en que su objetivo era acercarse al Azteca para visibilizar sus reclamos en la antesala del evento deportivo más importante del planeta.